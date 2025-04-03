Новые факты геноцида белорусского народа - в Лепельском районе обнаружили останки 60 человек

Все больше фактов преступлений против мирных жителей вскрываются в ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа. Оккупанты и их пособниками сжигали деревни, расстреливали женщин и детей, издевались над людьми в лагерях смерти.

В ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа только в северном регионе удалось установить более 60 ранее неизвестных мест массового захоронения мирных жителей. На этих территориях проведут полевые поисковые работы. Старт уже дан в Лепельском районе.

К этому моменту удалось обнаружить останки около 60 человек. По предварительной оценке специалистов, в более глубоких слоях могут находиться останки еще не менее 150 человек. Факты подтверждают - смерть мирных жителей была мучительной.

Александр Соколов, сапер 52-го отдельного специализированного поискового батальона:

"Скорее всего, проволокой завязывали руки за спиной, когда расстреливали, прямо с ней сбрасывали в ямы. Здесь найдены множественные останки мужчин, но также встречаются и останки женщин. Самое страшное - мы увидели здесь останки ребенка, возможно, их тут несколько".

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Установить точное место массового захоронения удалось благодаря воспоминаниям жителей Лепельского района. Люди видели, как на окраину свозили мирных жителей и, возможно, военнопленных, здесь же расстреливали. Специалисты уже обнаружили более 50 гильз. На некоторых до сих пор четко просматривается маркировка "СС".

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Расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа вскрывает жуткие факты зверств фашизма. В ходе изучения архивных документов удалось установить еще более 400 сельских населенных пунктов, которые подвергались уничтожению захватчиками и их пособниками на территории Витебской области. Сейчас список проходит верификацию. Продолжается работа по выявлению всех причастных к преступлениям против белорусского народа.

Андрей Скурат, прокурор Витебской области:

"Работа будет продолжена, также будут назначены и проведены соответствующие экспертизы. И после проведения этих действия мы сможем прийти к выводу, что это были за люди, каким образом они были здесь уничтожены".