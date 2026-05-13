Новая серия большого проекта "Первого информационного" о геноциде белорусского народа расскажет о преступлениях Осипа Винницкого. Он участвовал в карательных операциях, сжигал деревни и лично убивал мирных жителей.

Винницкий - украинский националист и участник 118-го полицейского батальона, печально известного своими зверствами на территории Беларуси, в том числе уничтожением Хатыни.

Сегодня уже доподлинно установлено: Винницкий не только отдавал приказы, но и сам принимал участие в расправах над мирными жителями: женщинами, детьми, стариками. На его счету десятки сожженных деревень и сотни человеческих судеб, уничтоженных в ходе карательных операций.

Органы следствия собрали доказательства причастности Винницкого к массовым убийствам и преступлениям против мирного населения. Материалы дела - это показания свидетелей, архивные документы и доказательства зверств, совершенных в годы немецкой оккупации.

Рассмотрение уголовных дел о геноциде белорусского народа - уникальная практика, позволяющая восстановить историческую справедливость и назвать имена тех, кто пытался избежать ответственности.