3.79 BYN
2.79 BYN
3.28 BYN
Десятки сожженных деревень и сотни загубленных жизней: новые факты преступлений Осипа Винницкого
Новая серия большого проекта "Первого информационного" о геноциде белорусского народа расскажет о преступлениях Осипа Винницкого. Он участвовал в карательных операциях, сжигал деревни и лично убивал мирных жителей.
Винницкий - украинский националист и участник 118-го полицейского батальона, печально известного своими зверствами на территории Беларуси, в том числе уничтожением Хатыни.
Сегодня уже доподлинно установлено: Винницкий не только отдавал приказы, но и сам принимал участие в расправах над мирными жителями: женщинами, детьми, стариками. На его счету десятки сожженных деревень и сотни человеческих судеб, уничтоженных в ходе карательных операций.
Органы следствия собрали доказательства причастности Винницкого к массовым убийствам и преступлениям против мирного населения. Материалы дела - это показания свидетелей, архивные документы и доказательства зверств, совершенных в годы немецкой оккупации.
Рассмотрение уголовных дел о геноциде белорусского народа - уникальная практика, позволяющая восстановить историческую справедливость и назвать имена тех, кто пытался избежать ответственности.
Новая серия проекта 13 мая в вечернем эфире.