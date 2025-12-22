Новые кадры для медицины: как в Беларуси решают вопрос закрепления молодых врачей в регионах

В Беларуси продолжат уделять особенно пристальное внимание развитию здравоохранения, ведь от качественной, профессиональной медицинской помощи зависит здоровье нации, а значит и благополучие страны. Об этом шла речь и на Всебелорусском народном собрании.

Акцент на подготовку и закрепление кадров в регионах, ведь жизнь сконцентрирована не только в столице и областных центрах.

Врач-рентгенолог Новополоцкой центральной городской больницы Карина Петрова демонстрирует, как цифровые решения помогают в постановке диагноза и лечении пациента. Путь врача-рентгенолога только начинается. В Новополоцкой городской больнице позаботились о комфорте молодого специалиста и дальнейшем развитии в профессии.

"Диагностики очень сильные, т.е. есть возможности в рентгене развиваться, большое количество исследований", - рассказала Карина Петрова.

В 2025 году в команду Новополоцкой центральной больницы пришли полсотни молодых специалистов, 27 из которых врачи, еще 20 - выпускники медицинских колледжей. За каждым закрепили наставника, который подскажет и поделится своим опытом.

"Здесь отправляют на курсы повышения квалификации. В октябре я ездила на курсы повышения квалификации в РНПЦ гематологии и трансплантологии. Это было очень интересно, я действительно многому научилась", - отметила врач-невролог Новополоцкой центральной городской больницы Полина Шевченко.

Для Ильи Дренчика, врача-травматолога Новополоцкой центральной городской больницы, еще с детства примером в выборе профессии стал брат, так и зародилась новая семейная династия. После учебы в областном центре молодой специалист приехал работать в Новополоцк.

В ортопедотравматологическом отделении много экстренных пациентов, а оборудование позволяет выполнять сложные и высокотехнологичные операции.

"На днях должны уже дать ответ - квартиру двухкомнатную дают, поэтому я тоже счастлив. Надеюсь, если семья создастся, можно будет оставаться", - отметил Илья Дренчик.

Антон Минчуков, заведующий ортопедотравматологическим отделением Новополоцкой центральной городской больницы:

"Протезируем тазобедренные суставы, выполняем широкий спектр остеосинтезов при скелетной травме, также помощь наша оказывается на круглосуточной основе".

В Новополоцкой центральной городской больнице оказывают помощь жителям самого города и еще пациентам из девяти районов. 75 % талонов на первичный прием выдаются по электронной записи, которая призвана минимизировать очереди.

Ирина Шеменкова, главврач Новополоцкой центральной городской больницы:

"В нашем учреждении достаточно крупный коллектив, у нас 10 лечебно-профилактических организаций: стационары и амбулаторно-поликлиническое звено, диспансеры. Мы получаем новое оборудование за счет средств республиканского бюджета, а также за счет средств местного бюджета".

Национальная демографическая безопасность, которая включает сохранение населения, укрепление здоровья жителей и поддержку семей, - первый приоритет развития страны на ближайшие 5 лет. Государство вкладывает в развитие здравоохранения колоссальные средства, чтобы каждый житель страны чувствовал заботу.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Мы вкладываем огромные ресурсы в развитие здравоохранения, постоянно открываем новые объекты, не жалеем денег на ремонт медицинских учреждений, закупку современного медоборудования. В межрайонных центрах проводим операции, которые ранее выполнялись только в РНПЦ или в областных больницах. Это я помню, это все было на моих глазах. В глубинку проезжают современные передвижные фельдшерско-акушерские пункты, причем многие из них отечественного производства. Умеем и можем все, но не всегда все делаем".

В том числе и от решения кадрового вопроса зависит усовершенствование медицины в регионах: чтобы перспективные специалисты захотели остаться, нужны условия.

"Все ли есть? Ну да, все есть. В принципе все оборудование, все здорово. Насколько я знаю, у нас скоро будет еще новое здание и, соответственно, новое оборудование", - подчеркнул врач-стоматолог-хирург стоматологической поликлиники г. Полоцка Антон Бако.

Павел Боровик, главврач Полоцкой центральной городской больницы:

"Налажена взаимосвязь между амбулаторно-поликлиническими учреждениями и стационарными отделениями, чтобы человек мог попасть на лечение, не тратя долгое время на путь".

Врач-педиатр Полоцкой детской поликлиники Полина Зябко с августа 2025 года пополнила штат педиатрической службы Полоцка. Училась в Минске, по распределению попала в древнейший город Беларуси.

Она отвечает за здоровье пациентов от рождения и до 18 лет. Ответственность и коммуникабельность помогли стать своей в новом коллективе.

"Коллектив очень хороший, заведующие помогают молодым специалистам. Никогда не отказывают, помогают решать абсолютно все вопросы", - рассказала Полина Зябко.

