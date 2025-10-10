3.71 BYN
Новые подробности аварии с маршрутным такси в Светлогорском районе озвучили в СК
Подробности аварии с маршрутным такси в Светлогорском районе, в которой погибли шесть человек, озвучил Следственный комитет. По версии следствия, маршрутка ехала с превышением скорости. Микроавтобус был оборудован ремнями безопасности, однако большинство пассажиров и водитель не пристегнулись.
Серьезное ДТП произошло в Светлогорском районе - 6 погибших, 10 пострадавших
Авария случилась на автодороге Бобруйск - Мозырь - граница Украины. Лоб в лоб столкнулись микроавтобус и внедорожник
Следователи на месте происшествия провели большую работу, чтобы выяснить все детали трагедии. Расследование уголовного дела продолжается.
Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
"На момент столкновения на тракторе работала световая сигнализация в виде проблескового маяка желтого цвета. Однако габаритные огни транспортного средства и прицепа находились в нерабочем состоянии. С целью повышения безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом председатель Следственного комитета Республики Беларусь в адрес министра транспорта и коммуникации и министра сельского хозяйства и продовольствия направил информационные письма с указанием на необходимость незамедлительного проведения проверок маршрутных такси и сельскохозяйственной техники".
Напомним, страшная авария произошла вечером 10 октября. Маршрутка Mercedes следовала из Минска в Мозырь. На участке трассы в Светлогорском районе она столкнулась с трактором с полуприцепом.
После этого микроавтобус выехал на полосу встречного движения и там столкнулся с внедорожником Volkswagen. В результате ДТП погибли 6 человек, еще 8 человек получили травмы.