Новые подробности аварии с маршрутным такси в Светлогорском районе озвучили в СК

Подробности аварии с маршрутным такси в Светлогорском районе, в которой погибли шесть человек, озвучил Следственный комитет. По версии следствия, маршрутка ехала с превышением скорости. Микроавтобус был оборудован ремнями безопасности, однако большинство пассажиров и водитель не пристегнулись.





Следователи на месте происшествия провели большую работу, чтобы выяснить все детали трагедии. Расследование уголовного дела продолжается.

Сергей Кабакович

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

"На момент столкновения на тракторе работала световая сигнализация в виде проблескового маяка желтого цвета. Однако габаритные огни транспортного средства и прицепа находились в нерабочем состоянии. С целью повышения безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом председатель Следственного комитета Республики Беларусь в адрес министра транспорта и коммуникации и министра сельского хозяйства и продовольствия направил информационные письма с указанием на необходимость незамедлительного проведения проверок маршрутных такси и сельскохозяйственной техники".

Напомним, страшная авария произошла вечером 10 октября. Маршрутка Mercedes следовала из Минска в Мозырь. На участке трассы в Светлогорском районе она столкнулась с трактором с полуприцепом.