Серьезное ДТП произошло в Светлогорском районе - 6 погибших, 10 пострадавших

Серьезное ДТП произошло на Гомельщине. К этой минуте известно о 6 погибших. Еще 10 человек доставлены в больницу. Авария случилась в Светлогорском районе на автодороге Бобруйск - Мозырь - граница Украины. Лоб в лоб столкнулись микроавтобус и внедорожник. По предварительной информации, водитель маршрутного такси при выполнении обгона выехал на полосу встречного движения.