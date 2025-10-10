3.69 BYN
Серьезное ДТП произошло в Светлогорском районе - 6 погибших, 10 пострадавших
Автор:Редакция news.by
Серьезное ДТП произошло на Гомельщине. К этой минуте известно о 6 погибших. Еще 10 человек доставлены в больницу. Авария случилась в Светлогорском районе на автодороге Бобруйск - Мозырь - граница Украины. Лоб в лоб столкнулись микроавтобус и внедорожник. По предварительной информации, водитель маршрутного такси при выполнении обгона выехал на полосу встречного движения.
По указанию министра внутренних дел на место трагедии выбыл начальник ГАИ Виктор Ротченков. Здесь работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС, медики и следственно-оперативная группа.
Фото МВД