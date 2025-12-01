3.72 BYN
Новые поезда минского метро оснащены системой противозажатия и поручнями с теплым покрытием
В Подмосковье прошло тестирование последних двух составов новой партии для Минского метрополитена. Вагоны сделаны на заводе "Метровагонмаш".
Они оборудованы широкими дверными проемами с системой противозажатия. Можно спокойно переходить из вагона в вагон, не выходя на перрон. Сиденья из мягкой, противовандальной ткани, поручни с теплым покрытием. В вагонах специальные системы климат-контроля с очисткой и обеззараживанием воздуха.
Ведется видеонаблюдение. Есть и USB-розетки. Составы обладают надежной шумо- и теплоизоляцией. Использованы и белорусские комплектующие - это гасители для стабилизации вагона от тряски и качки. Кроме того, наши стеклоочистители и освещение. В экстерьере уникальный дизайн и фирменные цвета Минского метрополитена.
Алексей Коршунов, замдиректора по производству АО "Метровагонмаш" (Россия):
"Здесь мы проходим первый этап наладки сдачи. Проверяем все системы, одна из них против зажатия дверей, чтоб не было такого, что защемило человека. Второе, при поступлении состава в метрополитен там происходит досборка тех элементов, которые мы здесь не можем повесить, в частности, токоприемники. На железных дорогах не предусмотрен такой тип токосьемов. Мы их здесь не ставим. Доставляем уже в депо по месту прибытия. Соответственно второй этап наладки, проверки всех систем. Уже обкатка непосредственно на территории метро, окончательная сдача. Уже после этого выпустят непосредственно для пассажиров".
В 2024 году Минскому метрополитену уже поставили 28 современных вагонов метро "Минск-2024" производства Метровагонмаша. Они начали эксплуатироваться с конца прошлого года на участке Зеленолужской линии минского метро. Новые поезда выйдут на Автозаводскую линию в декабре.