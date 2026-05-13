Новые проекты и культурный обмен: Беларусь принимает делегацию из Германии

В Беларуси с визитом находится делегация из Германии, в ее составе врачи, учителя, инженеры и художники.

За несколько дней гости посетили Брестскую крепость, мемориальный комплекс в Жабинковском районе, урочище Бронная Гора в Березовском районе, а 13 мая побывали в Хатыни.

В программе также и женская дипломатия. Обсуждаются новые проекты, культурный обмен и деловые инициативы, которые помогут сблизить наши народы.

