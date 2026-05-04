Новые профилизации и места для россиян: что изменится в поступлении в вузы Беларуси в 2026 году

Вступительная кампания 2026 года по содержанию и срокам проведения не претерпит существенных изменений. Вместе с тем будет открыт прием на новые направления, например, кибербезопасность. Каков сегодня запрос экономики? И почему российским гражданам также предоставят бюджетные места в белорусских вузах? Министр образования Беларуси Андрей Иванец ответил на ключевые вопросы абитуриентов и их родителей.

Главная задача системы профессионального образования страны - обеспечить экономику квалифицированными кадрами, эта работа ведется сразу по нескольким направлениям. Как отметил министр, в вузах и колледжах делают ставку не на открытие совершенно новых направлений, а на профилизацию уже существующих. В 2026 году вводится около 6 новых профилизаций, среди которых: 

  • кибербезопасность - актуальное и востребованное направление;
  • государственный аудит;
  • инжиниринг структурированных пленочных материалов - современная область, важная для белорусской промышленности.

Андрей Иванец подчеркнул, что требования к централизованному экзамену (ЦЭ) и централизованному тестированию (ЦТ) остаются неизменными. Задания полностью соответствуют базовому уровню школьной программы.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

"Каждый школьник, который учится по своим учебникам, может спокойно готовиться к экзаменам без использования репетиторов и каких-то дополнительных средств обучения. Этой программы более чем достаточно для того, чтобы подготовиться к экзаменам".

Он также напомнил, что ЦЭ и ЦТ в этом году снова пройдут в совмещенные сроки, что позволит абитуриентам убедиться в идентичности заданий.

Контроль за ходом вступительной кампании осуществляет государственная комиссия, которая начала работать раньше обычного - еще на этапе проведения региональных университетских олимпиад. Все замечания и предложения граждан будут рассматриваться через призму единых, равных и справедливых условий.

Сроки приемной кампании остаются неизменными уже несколько лет:

  • 26 и 29 мая - централизованный экзамен (совмещен с ЦТ в эти же даты).
  • 2 и 5 июня - централизованное тестирование по предмету на выбор.

Таким образом, компактные сроки позволяют абитуриенту сдать три экзамена (либо два ЦЭ и одно ЦТ, либо три ЦТ) примерно за 10 дней и спокойно подать документы в выбранный вуз.

Отвечая на вопросы о поступлении российских граждан в белорусские вузы в 2026 году, министр разъяснил ситуацию, которая вызвала обсуждение в соцсетях.

По его словам, россияне могут поступать на общих основаниях по результатам ЦТ уже много лет, это не новация. При этом они обязуются 2 года отработать на белорусских предприятиях. "Хочу сразу сказать, это не места, предусмотренные для наших ребят. Для абитуриентов из Беларуси выделены отдельные квотные места. В случае их незаполненности это будут дополнительные бюджетные места для ребят, которые заканчивают нашу школу и поступают в наши университеты", - подчеркнул министр.

