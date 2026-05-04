3.77 BYN
2.83 BYN
3.31 BYN
Новые профилизации и места для россиян: что изменится в поступлении в вузы Беларуси в 2026 году
Вступительная кампания 2026 года по содержанию и срокам проведения не претерпит существенных изменений. Вместе с тем будет открыт прием на новые направления, например, кибербезопасность. Каков сегодня запрос экономики? И почему российским гражданам также предоставят бюджетные места в белорусских вузах? Министр образования Беларуси Андрей Иванец ответил на ключевые вопросы абитуриентов и их родителей.
Главная задача системы профессионального образования страны - обеспечить экономику квалифицированными кадрами, эта работа ведется сразу по нескольким направлениям. Как отметил министр, в вузах и колледжах делают ставку не на открытие совершенно новых направлений, а на профилизацию уже существующих. В 2026 году вводится около 6 новых профилизаций, среди которых:
- кибербезопасность - актуальное и востребованное направление;
- государственный аудит;
- инжиниринг структурированных пленочных материалов - современная область, важная для белорусской промышленности.
Андрей Иванец подчеркнул, что требования к централизованному экзамену (ЦЭ) и централизованному тестированию (ЦТ) остаются неизменными. Задания полностью соответствуют базовому уровню школьной программы.
Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
"Каждый школьник, который учится по своим учебникам, может спокойно готовиться к экзаменам без использования репетиторов и каких-то дополнительных средств обучения. Этой программы более чем достаточно для того, чтобы подготовиться к экзаменам".
Он также напомнил, что ЦЭ и ЦТ в этом году снова пройдут в совмещенные сроки, что позволит абитуриентам убедиться в идентичности заданий.
Контроль за ходом вступительной кампании осуществляет государственная комиссия, которая начала работать раньше обычного - еще на этапе проведения региональных университетских олимпиад. Все замечания и предложения граждан будут рассматриваться через призму единых, равных и справедливых условий.
Сроки приемной кампании остаются неизменными уже несколько лет:
- 26 и 29 мая - централизованный экзамен (совмещен с ЦТ в эти же даты).
- 2 и 5 июня - централизованное тестирование по предмету на выбор.
Таким образом, компактные сроки позволяют абитуриенту сдать три экзамена (либо два ЦЭ и одно ЦТ, либо три ЦТ) примерно за 10 дней и спокойно подать документы в выбранный вуз.
Отвечая на вопросы о поступлении российских граждан в белорусские вузы в 2026 году, министр разъяснил ситуацию, которая вызвала обсуждение в соцсетях.
По его словам, россияне могут поступать на общих основаниях по результатам ЦТ уже много лет, это не новация. При этом они обязуются 2 года отработать на белорусских предприятиях. "Хочу сразу сказать, это не места, предусмотренные для наших ребят. Для абитуриентов из Беларуси выделены отдельные квотные места. В случае их незаполненности это будут дополнительные бюджетные места для ребят, которые заканчивают нашу школу и поступают в наши университеты", - подчеркнул министр.