Новые профильные смены проходят в "Зубренке"

В "Зубренке" проходят уникальные профильные смены. Здесь собрались лучшие юные математики и информатики страны, учащиеся аграрных классов.

Расскажем, чем наполнена программа "умного отдыха".

В Национальном детском центре кипит интеллектуальная жизнь. Впервые "Зубренок" принимает воспитанников нового профильного отряда "Олимпиадиум". Его участники - это призеры и победители третьего этапа Республиканской олимпиады по математике и информатике.

Для ребят это не просто отдых, а интенсивный образовательный курс. Занятия проводят ведущие эксперты вузов страны. В программе: разбор сложнейших задач, мастер-классы по олимпиадному движению и обмен опытом. При этом график выстроен так, чтобы усиленная умственная нагрузка чередовалась с оздоровлением и активным отдыхом.

Параллельно в центре проходит еще одна уникальная смена - "Человек труда - в центре внимания". Она объединила будущих аграриев. Учащиеся профильных классов изучают современные технологии АПК. Занятия включают не только теорию, но и знакомство с передовыми предприятиями отрасли.