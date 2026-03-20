3.61 BYN
3.02 BYN
3.47 BYN
Новые спутники помогут оперативно выявлять ЧС в Беларуси
Белорусские ученые ведут работу по созданию группировки спутников, которые смогут проводить мониторинг ЧС в стране круглые сутки. Об этом рассказал журналистам председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси во время посещения центра управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС.
Владимир Караник подчеркнул, что в будущем такие спутники будут становиться компактнее, что упростит их запуск в космос, и как следствие - стоимость проектов. Также ученым предстоит увязать информацию, получаемую со спутников, с данными аппаратов дистанционного зондирования Земли в видимом диапазоне.
Сейчас обработка этой информации проходит на Земле. Но новый аппарат позволит обрабатывать снимки прямо на орбите, что увеличивает скорость реагирования спасателей на чрезвычайные ситуации.
Также планируется, что новые спутники расширят возможности системы выявления тепловых аномалий. Это и лесные пожары, и загорание в экосистемах. Помимо этого, Национальной академией наук проводится разработка еще одного масштабного проекта в сфере космоса с российскими учеными.