Новые спутники помогут оперативно выявлять ЧС в Беларуси

Белорусские ученые ведут работу по созданию группировки спутников, которые смогут проводить мониторинг ЧС в стране круглые сутки. Об этом рассказал журналистам председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси во время посещения центра управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС.



Владимир Караник подчеркнул, что в будущем такие спутники будут становиться компактнее, что упростит их запуск в космос, и как следствие - стоимость проектов. Также ученым предстоит увязать информацию, получаемую со спутников, с данными аппаратов дистанционного зондирования Земли в видимом диапазоне.

