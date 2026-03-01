Новые цифры в жировках у белорусов: как зима повлияла на счета и что изменится с 1 марта

Первый месяц весны принесет белорусам ряд изменений. Среди них новые цифры в жировках. Обычно в Беларуси тарифы корректируют дважды в год - с 1 января и с 1 июня. В 2026 году график скорректировали. Президент страны принял решение о переносе срока на 1 марта. Все-таки зима показала суровый характер, на обогрев пришлось потратить больше.

Таким образом государство смягчило финансовую нагрузку на население, что еще раз подчеркивает главный принцип проводимой в стране политики: в центре внимания - человек. Жировки, рассчитанные по новым тарифам, белорусы начнут получать в апреле. Все цифры в рубрике "Контекст".

2026 год для белорусов начался с непривычных морозов. К крепкому минусу на улице люди легко адаптировались, а дома было неизменно тепло и комфортно вне зависимости от погодных качелей. Энергетики подсчитали, что в январе белорусы израсходовали примерно на 45 % больше тепла, электричества и газа, чем в декабре 2025-го. Это уже утяжеляет жировки. Чтобы снивелировать финансовую нагрузку на население, Президент принял решение о переносе срока повышения тарифов на ЖКУ. Хотя обычно их пересматривают с начала года. Т. е. государство дает возможность плавно спланировать семейный бюджет, а не бить по кошельку так, чтобы "аж мороз по коже".

Наталья Василевская, первый замминистра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

"Принят такой беспрецедентный шаг - установление тарифов не с 1 января, как планировалось, а с 1 марта. Я хочу подчеркнуть, что двухэтапность сохранится, с 1 марта повысятся только те тарифы, которые планировалось увеличить с 1 января. А тарифы на тепло, горячее водоснабжение, как и планировалось ранее, повысятся с 1 июня. Мы видим, что климатические условия несколько изменились, это привело к тому, что тепловая энергия объективно использовалась больше. Поэтому чтобы снивелировать рост объемов и повышение тарифов, принято однозначно правильное решение".

Напомним, платежи за ЖКУ в 2026 году должны вырасти в пределах половины базовой: это 22,5 рубля в расчете на семью из трех человек, проживающих в двухкомнатной квартире площадью 48 квадратов. Повышение планируется в 2 этапа: с марта и июня. Любой рост цен радость не вызывает, но суммы подъемные.

100 % населения республики имеет доступ к электроэнергии. Беларусь входит в тройку стран Европы с самой низкой ценой на электричество. За ЖКУ в Германии в среднем семья платит 580 евро. Во Франции средний счет за электроэнергию - 228 евро, а в Испании - 120 евро. Не стоит забывать, что не везде есть центральное отопление. Соседи боятся повысить на лишний градус температуру в доме, чтобы не разориться, а в Беларуси выкручивают на максимум регуляторы, не боясь, что это влетит в копеечку.

Эксперты прогнозируют, что рост европейских цен на энергоресурсы спровоцирует дальнейшее повышение стоимости коммунальных услуг. К примеру, на заоблачные счета массово жалуются жители Прибалтики. Опросы показывают, что своевременная оплата вызывает финансовые затруднения у 37 % эстонцев. Не могут позволить себе нормальное отопление дома и 18 % населения Литвы.

Скептики скажут, что в Европе совсем другие зарплаты, поэтому пару сотен евро для них не проблема. Но давайте посмотрим, какая часть дохода уходит на жировку. В Германии коммуналка съедает 20 % доходов, во Франции - 17 %. Не забываем, что медицина и образование там не бесплатные.

Если взять белорусскую семью из трех человек, где двое работают и получают среднюю зарплату по стране, то на оплату ЖКУ уйдет 3,5 % дохода. Для семьи из двух пенсионеров коммуналка обойдется в 7,5 %. При этом государство сохраняет безналичные жилищные субсидии для белорусов, чьи расходы на коммуналку каждый месяц превышают 20 % их среднемесячного дохода в городе и 15 % на селе.