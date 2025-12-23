3.68 BYN
Новые туристические маршруты свяжут Беларусь и Казахстан
Мультикультурный проект по сохранению исторического наследия - новая инициатива в области выставочной индустрии Беларуси и Казахстана.
В центре внимания - музеи-заповедники "Азрет Султан" в Туркестане и "Несвиж" в Минской области. Учреждения включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В планах - международные выставки, совместные научные проекты и обмен опытом. По статистике, ежегодно Несвиж выбирают для путешествий до 400 тысяч гостей. В плюс к туристической привлекательности - насыщенная афиша и новые программы.
Одноэтажная массивная постройка конца XIX века в прошлом - заезжий двор. Дом на рынке - памятник в стиле барокко. А также молодежный центр - жилая застройка по улице Ленина. Туристический потенциал древнего города с нового ракурса открывает маршрут "Несвиж. Сквозь призму времен".