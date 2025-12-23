Новые туристические маршруты свяжут Беларусь и Казахстан

В центре внимания - музеи-заповедники "Азрет Султан" в Туркестане и "Несвиж" в Минской области. Учреждения включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В планах - международные выставки, совместные научные проекты и обмен опытом. По статистике, ежегодно Несвиж выбирают для путешествий до 400 тысяч гостей. В плюс к туристической привлекательности - насыщенная афиша и новые программы.