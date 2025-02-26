Новые учреждения здравоохранения позволяют оказывать медпомощь населению на мировом уровне

Строительство новых учреждений здравоохранения в Беларуси позволяет оказывать медицинскую помощь населению на мировом уровне.

За последнее время в стране серьезно шагнули вперед такие направления, как трансплантация, онкология и кардиология. Прорывные технологии, соответствующие мировым стандартам, профильное ведомство планирует внедрять на всех уровнях, где это целесообразно.

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:

"Мы работаем над тем, чтобы эти возможности были в областных центрах. На сегодняшний день ведем достаточно значимое строительство областных больниц, как в Минске, в Витебской области и в Бресте".

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По его словам, это говорит о том, что мировые стандарты в скором будущем будут реализованы на современных площадках, в соответствующих условиях.