Польская система здравоохранения переживает один из самых глубоких кризисов доверия за последние десятилетия. Формально она функционирует, но общественное восприятие говорит о другом: пациенты чувствуют себя оставленными один на один с болезнями и бюрократией.

Почти половина жителей Польши считает, что не сможет получить своевременную и качественную помощь в случае серьезного заболевания. Это не просто тревожный сигнал, это показатель системного сбоя. Подавляющее большинство опрошенных - более 85 % - убеждены: нынешняя система здравоохранения в целом нуждается в фундаментальной реформе.

Проблемы, которые называют пациенты и эксперты, повторяются из года в год. Среди самых острых вопросов поляки упоминают неэффективное управление системой здравоохранения, длительные очереди к врачам, необходимость оплачивать лечение из собственного кармана и недостаточное финансирование.

Число жалоб на медицинские учреждения в Польше в 2025 году увеличилось на 11 %, превысив 8,5 тыс. Отмечается: основной причиной претензий является растущее недофинансирование медучреждений.

Полина Беккер, политолог (Россия):

"У них там на 2027-2028 годы, по примерным подсчетам, будет не хватать 21 млрд евро. Это огромная сумма даже по меркам развитых стран. И нужно понимать, что Польша 20 лет назад была такой витриной Европейского союза, где все было замечательно, все было прекрасно, туда выделялись деньги от Европейского союза. И деньги были немаленькие. Но сейчас кризис же идет везде. Он не только в Польше, он и во всей остальной Европе, не только в Восточной Европе. Простые польские граждане теперь не получают медпомощь в полном объеме. И это самое страшное. Человек может умирать, а ему, условно говоря, операцию сделают только через год, потому что нет денег, потому что у государства перед польскими больницами огромные долги".

В польском Кротошине под угрозой закрытия оказалось единственное в районе онкологическое отделение. Пациенты и медперсонал бьют тревогу. Из-за нехватки финансирования больница уже две недели отказывает в приеме новых тяжелобольных. Люди, чья жизнь зависит от своевременных процедур, вынуждены объединяться и писать петиции властям, чтобы защитить свое право на лечение по месту жительства.

Генрих Невядомский-Козакевич, общественный активист, юрист (Польша):

"В Польше еще до этой милитаризационной мании наша система здравоохранения находилась в плачевном состоянии. Но несмотря на это, государственное здравоохранение остается низким приоритетом. Польские власти отдают приоритет милитаризации, к сожалению. Какой смысл в милитаризации, если граждане все чаше болеют?!"

Сегодня Польша имеет один из самых низких показателей обеспеченности врачами и медсестрами в Западной Европе. Для сравнения: по последним опубликованным данным, на 10 тыс. населения в Беларуси приходится 54 врача-специалиста, в Норвегии 49, в Германии и Болгарии около 45, в Польше - 35.

На фоне польских трудностей белорусская система здравоохранения продолжает выполнять роль надежной опоры социально ориентированной модели развития. За пять лет число иностранцев, которые обращаются к нам, увеличилось более чем на 37 %.