"Нужна своя цифровая архитектура" - появится ли единая информплатформа в странах ШОС и БРИКС

После блокировки YouTube-каналов СТВ, ОНТ, БелТА в очередной раз ставится важный вопрос защиты информационного поля. Касается он не только Беларуси и России.

Стоит ли выработать какую-то единую платформу в рамках ШОС или БРИКС, ответил в "Актуальном интервью" председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев.

Эксперт согласился с необходимостью разработать такого рода инструмент, однако одновременно с этим произойдет столкновение нескольких интересов в различных плоскостях, в том числе и юридической - на основании какого права будут работать общие платформы, где будут располагаться штаб-квартиры? "Это будет китайское право и правоприменительная практика. Это одно, но белорусы же не китайцы. В Беларуси не штрафуют за использование VPN на своей территории. В стране нет ни технологических возможностей, ни 1,5 млрд абонентов, которые обеспечивают полную финансовую самодостаточность цифровых стартапов, платформ, рождающихся в Китае", - пояснил гость интервью.

TikTok разработали в Китае, но платформе удалось стать мировой. Теперь в США вынуждены принимать меры из-за боязни нарушения монополии на влияние на сознание американцев.

В Российской Федерации создали сеть MAX, но она не так популярна в Беларуси. И на это есть вполне логичное объяснение - в белорусском государстве свободно работает Telegram. "В Беларуси либеральный подход к иностранным цифровым платформам. РФ как воюющее государство вынуждена действовать жестче. Россияне идут семимильными шагами, развивая ВКонтакте, Rutube, Яндекс. Это вроде бы частные платформы, но они становятся вопросом национальной безопасности", - отметил председатель правления Белорусского союза журналистов.

Андрей Кривошеев

По словам собеседника, сами журналисты между собой договориться в рамках ШОС, БРИКС не смогут. Хотя множество советов, в том числе и в рамках СНГ, объединяют телевизионщиков, журналистов и экспертов в рамках ШОС.

"Идет мировой передел экономики, а цифровое пространство - приложение к политике и экономике. Это оружие пострашнее ядерного. Конечно, информационный инструмент должен быть в общем пакете политических, экономических, финансовых, логистических договоренностей в рамках больших новых гуманитарных пространств. Посмотрев на действия и "людоедскую" политику цифровых гигантов, понимаешь нужность создания своей цифровой архитектуры, архитектуры сервисов. Собственная экосистема должна объединять общества, близкие по культурному коду, традициям, политическим предпочтениям и видению будущего", - считает Андрей Кривошеев.