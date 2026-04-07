"Нужно развивать свои ресурсы" - эксперт Абухович о блокировке белорусских СМИ в YouTube

3 апреля администрацией видеохостинга YouTube были удалены государственные YouTube-каналы БЕЛТА, телеканалов ОНТ и СТВ. Никаких разъяснений американская компания Google, которой принадлежит платформа, не предоставила.

"Как только стали налаживаться отношения между Беларусью и Соединенными Штатами Америки, как только Трамп начал снимать санкции, вдруг блокируют все каналы. Это достаточно серьезный удар по репутации Трампа, который считается миротворцем. Правительство в Соединенных Штатах не может на эти глобальные каналы, на этих глобальных проводников информации повлиять", - прокомментировала в студии "Первого информационного" аналитик Юлия Абухович.

По ее мнению, то, что делает президент США, и блокировка каналов идет в противовес тому, что происходит.

Аналитик уверена, теперь нужно очень внимательно и осторожно делать очередной шаг в нормализации отношений между Беларусью и США.