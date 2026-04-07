"Нужно развивать свои ресурсы" - эксперт Абухович о блокировке белорусских СМИ в YouTube
3 апреля администрацией видеохостинга YouTube были удалены государственные YouTube-каналы БЕЛТА, телеканалов ОНТ и СТВ. Никаких разъяснений американская компания Google, которой принадлежит платформа, не предоставила.
"Как только стали налаживаться отношения между Беларусью и Соединенными Штатами Америки, как только Трамп начал снимать санкции, вдруг блокируют все каналы. Это достаточно серьезный удар по репутации Трампа, который считается миротворцем. Правительство в Соединенных Штатах не может на эти глобальные каналы, на этих глобальных проводников информации повлиять", - прокомментировала в студии "Первого информационного" аналитик Юлия Абухович.
По ее мнению, то, что делает президент США, и блокировка каналов идет в противовес тому, что происходит.
Аналитик уверена, теперь нужно очень внимательно и осторожно делать очередной шаг в нормализации отношений между Беларусью и США.
"Мы анализируем и идем вперед. Санкции не помогли, мы научились работать в другом направлении. И данная ситуация не должна нас напрягать. Мы просто должны работать, это нам знак, чтобы развивать свои ресурсы, чтобы быть здесь независимыми", - подытожила Юлия Абухович.