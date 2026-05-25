"Нынешний кризис носит комплексный характер"- эксперт Юшков о мировом энергетическом кризисе

"В первую очередь пострадают те, у кого, во-первых, нет или маленькие были стратегические резервы нефти, а во-вторых - это бедные страны, которые не могут конкурировать по цене за ту нефть, которая все-таки поступает на мировой рынок. Именно они пострадают в первую очередь, они как раз придут к физическому дефициту, - отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ. - Для всех остальных этот кризис выражен в экономической плоскости: нефть есть, но она дорогая, газ есть, но он дорогой. Отличие предыдущих кризисов от нынешнего то, что нынешний - комплексный. Это не только дефицит нефти, но и дефицит газа прежде всего. А, соответственно, это дефицит азотных, фосфорных удобрений, потому что Катар, который оказался заперт внутри Персидского залива, производил много азотных удобрений. Кроме того, производил, добывал вместе с газом серу. Из серы делал всевозможные продукты, в том числе и фосфорные удобрения. Он производил вместе с газом еще и гелий. И был второй в мире по производству гелия. Поэтому здесь и продовольственный кризис, и дефицит того самого гелия, который используется во многих отраслях, в том числе микроэлектронике. Поэтому нынешний кризис носит комплексный характер".