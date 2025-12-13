3.72 BYN
О белорусской концепции вооружения - в проекте "Диспозиция"
Наши соседи из блока НАТО продолжают аномально вооружаться, при этом пафосно объявляют о круглых суммах за каждую партию закупленной боевой техники, будто в финансах суть. Причем выполняются сейчас зачастую контракты, подписанные еще до начала горячей стадии конфликта в Украине.
Все сегодня в конфликтах меняется, но кое-что превращается и в кристаллы. К примеру, каждый день сводки касательно боевых действий на территории Украины начинаются с информации о воздушных ударах.
Ключевым ньюсмейкером на поле боя и далеко за его пределами остаются беспилотные аппараты и ракеты. Громкое эхо их работы разносится и в завтрашний день, где БПЛА еще долго останутся в верхнем сегменте пищевой военной цепи.
Свергнуть дроны с трона на данный момент пытаются прежде всего системы радиоэлектронной борьбы и инструменты противовоздушной обороны. А потому ничего удивительного, что в белорусскую армию активно поступают эти изделия. На днях войска усилили зенитные ракетные комплексы "Тор-М2К". Образцы семейства "Тор" в ходе боевых действий в "незалежной" закрепили за собой статус ЗРК, способных прочно закрыть небо от наиболее актуальных угроз.
Павел Гребенчук, командир зенитной ракетной бригады:
"Для бригады - это прежде всего повышение боевых возможностей по противовоздушному прикрытию назначенных объектов. Личный состав бригады освоил данный тип зенитно-ракетного комплекса и готов к его применению".
Командир батареи:
"Время развертывания из походного в боевое состояние занимает до 5 минут, подготовленный расчет справляется за 4 минуты. Зона поражения по высоте зенитно-ракетного комплекса составляет от 10 метров до 10 тысяч метров на дальности до 15 километров".
Непосредственно на земле наибольшую эффективность при обороне показывают старые добрые сооружения. Опорные пункты, укрепрайоны, грамотно оборудованные инженерными конструкциями, позволяют сдерживать кратно превосходящие силы противника при минимальных собственных потерях.
В узлах сопротивления, которые по поручению Президента возводятся в Беларуси, подготовку прошли подразделения всех механизированных бригад и частей сил специальных операций. Недавно войска пополнили в том числе экскаваторы-погрузчики, которые помогут военным в сжатые сроки врыться в землю в нужном направлении.
Павел Михайлов, начальник штаба инженерных войск Вооруженных Сил:
"Мы осуществляем выдачу инженерного вооружения в соединения и воинские части Вооруженных Сил. Сегодня в войска уйдет более 100 единиц новых средств инженерного вооружения. Это является большим подспорьем нашим командирам. В кратчайшие сроки личный состав освоит эту технику, что в дальнейшем поможет успешно выполнять задачи инженерного обеспечения".
И, конечно, связь. Войска работают все чаще небольшими группами на приличных расстояниях и высоких скоростях. Сохранить управление и координацию, предупредить об опасности, передать координаты неприятеля, вовремя и по безопасному маршруту эвакуировать раненых - все это начинается со связи. В Беларуси высокие технологии в сфере приема-передачи сведений смещаются все ближе к линейному уровню, обеспечивая информацией каждого бойца. Десятки интеллектуальных систем недавно интегрированы в армейский контур обмена данными.
Вадим Романив, начальник связи вооруженных сил - начальник управления связи Генштаба Беларуси:
"Передано более 30 единиц модернизированных средств и комплексов связи, которые в настоящее время очень востребованы в войсках, особенно в тактическом звене управления. На этом был сделан соответствующий упор".
В многочисленных рейтингах, с помощью которых оценивается мощь армий, обязательно подсчитывается количество танков, самолетов, пушек... Указываются и суммы военных бюджетов. И только в ходе боев становится понятным, что расходы, как и некоторые типы техники, не обязательно коррелируют с результативностью. Ошибки такие, правда, очень дорого стоят. Избежать их и оснастить войска тем, что необходимо в конкретных условиях - это не обязательно победа, но точно - путь в противоположную сторону от поражения.