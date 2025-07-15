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О нововведениях в присвоении государственного знака качества рассказала Елена Моргунова
В 2024 году в Беларуси был возрожден государственный знак качества. О том, какие изменения произошли в порядке его присвоения, как это влияет на производителей, а также о гармонизации стандартов и сотрудничестве с Россией, рассказала председатель Государственного комитета по стандартизации Беларуси Елена Моргунова в "Актуальном интервью".
"Мы пришли к мнению, что необходимо скорректировать требования для присвоения знака качества. В какой-то степени они стали более жесткими", - отметила Елена Моргунова.
Также установлен ряд товаров, которые не могут претендовать на государственный знак качества - алкогольная продукция, военная техника, табачные изделия, лекарственные средства.
"Уточнен порядок подачи заявок. Если раньше предприятие могло подавать неограниченное количество заявок, то теперь - не более трех, и только на самые современные инновационные товары, пользующиеся авторитетом среди потребителей. В этом году объявлен новый конкурс 2025 года, завершился первый областной этап. Сейчас секретариат занимается обработкой заявок, а в августе начнется второй этап конкурса на уровне республики", - рассказала председатель Государственного комитета по стандартизации.
Присвоение государственного знака качества - это большой стимул для производителей. "Возможно, они по-новому посмотрели на свое производство и требования к присуждению знака. Предприятие не просто получает знак как имиджевую составляющую, но и берет на себя обязанность поддерживать стабильное качество в течение трех лет. В любой момент эксперты могут провести внеплановый аудит технологического процесса по номинированному товару, чтобы качество не снижалось и постоянно подтверждалось", - подчеркнула Елена Моргунова.
В Беларуси постоянно проходят контрольно-надзорные мероприятия. Надзорные органы с профилактической целью проверяют товары в магазинах, особенно пищевую продукцию, товары легкой промышленности, детское питание, товары для детей, электротехнику. Опасная продукция подлежит утилизации, возврату в страну поставки или переработке, если это возможно.