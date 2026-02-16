3.72 BYN
Обильные снегопады, сильные морозы - как белорусы противостоят очередным вызовам февраля
Зима продолжает испытывать на прочность белорусов. Юго-запад страны накрыли снегопады, а на север вернулись сильные морозы. Погодные качели осложняют дорожную обстановку.
С гололедными травмами в выходные обратились за медпомощью более 700 человек. Чтобы минимизировать риски, профильные службы страны работают в усиленном режиме.
Дорожные службы работают в усиленном режиме
После непродолжительной оттепели на север страны вернулись сильные морозы. Из-за температурных качелей дороги и тротуары покрылись коркой льда. Обеспечить безопасность пешеходов и водителей - задача номер один для профильных служб.
Чтобы пешеходные дорожки и тротуары не превратились в травмоопасные катки, ручная обработка улиц начинается с самого утра. Особенно актуальна там, где не пройдет техника. За каждой бригадой закреплена определенная территория.
Мониторинг обстановки - часть неотъемлемой работы коммунальщиков. На участках по всему городу задействованы пескоразбрасыватели и тракторы. Привлечены и дополнительные рабочие руки.
Роман Выскарка, старший мастер уличной колонны предприятия "Гордормост" Витебска:
"Техника распределяется равномерно. Центр уже привели в порядок. Сейчас выходим на окраины и частный сектор".
Очистка крыш от снега и наледи
Помимо дорог и тротуаров, идет очистка крыш. Для этого в Витебске сформировали специальные бригады. В их распоряжении высотная техника. К работе привлекли альпинистов. Коммунальные службы постоянно мониторят жилфонд, чтобы своевременно выявлять опасные скопления снега и наледи.
Александр Лысенко, заместитель управляющего ГП "ЖРЭТ" г. Витебска:
"В первую очередь обращаем внимание на скатные кровли, где чаще всего образуется эта наледь. Температурный режим в дневное и вечернее время различаются, образуется наледь. При необходимости выводится дополнительно спецтехника, задействуются и привлеченные люди".
Круглосуточный мониторинг обстановки
Обильные снегопады, метель и порывистый ветер пришли в большинство районов Гомельской и Могилевской областей. Чтобы оперативно ликвидировать последствия очередного циклона, силы коммунальных и дорожных служб мобилизованы по-максимуму. На расчистке улично-дорожной сети задействованы снегоуборочные машины, погрузчики, самосвалы.
Дмитрий Калыхан, заместитель гендиректора Гомельского городского ЖКХ:
"Ситуация прогнозируемая и контролируемая. С восьми вечера уже производилась посыпка и уборка территорий города Гомеля. Велась она всю ночь и по настоящий момент - в круглосуточном режиме. На данный момент задействовано более 100 единиц техники, включая сторонние предприятия и организации, порядка 750 человек и более, цифра только увеличивается".
Сильные переметы на дорогах добавляют сложностей для водителей и пешеходов. Советы от Госавтоинспекции: выбирать скорость движения с учетом погодных условий, избегать резких маневров, держать оптимальную дистанцию.
Безопасность на водоемах
Внимание и к безопасности на водоемах. Излюбленное место рыбаков в Гродно - затока Немана. Любителей зимнего клева, по всей видимости, не смущает состояние льда. Повышенный интерес не остается без внимания спасателей. Сотрудники ОСВОДа проводят профилактические рейды.
Спасатели напоминают: скопление людей и множество лунок делают лед менее прочным. Рыбакам рекомендовано держаться на безопасном расстоянии друг от друга и заранее заботиться о средствах спасения.
Алина Кобылянская, официальный представитель Гродненской областной организации ОСВОД:
"Выход на лед разрешен только при толщине его больше 7 см, также запрещен во время его активного таяния и становления. Напоминаем, что при выходе на ледовое покрытие обязательно нужно надевать спасательный жилет. Рекомендуем брать при выходе на подледную рыбалку с собой альпенштоки, спасательный линь, чтобы в случае ЧС вы могли выбраться на берег".
Перепады температур прибавили работы и медикам. С начала сезона в стране зафиксировано более 16 тыс. холодовых и гололедных травм. Врачи призывают быть крайне осторожными и внимательными, чтобы крепкий февральский минус не оставил отрицательных впечатлений.