Обильные снегопады, сильные морозы - как белорусы противостоят очередным вызовам февраля

Зима продолжает испытывать на прочность белорусов. Юго-запад страны накрыли снегопады, а на север вернулись сильные морозы. Погодные качели осложняют дорожную обстановку.

С гололедными травмами в выходные обратились за медпомощью более 700 человек. Чтобы минимизировать риски, профильные службы страны работают в усиленном режиме.

Дорожные службы работают в усиленном режиме

После непродолжительной оттепели на север страны вернулись сильные морозы. Из-за температурных качелей дороги и тротуары покрылись коркой льда. Обеспечить безопасность пешеходов и водителей - задача номер один для профильных служб.

Чтобы пешеходные дорожки и тротуары не превратились в травмоопасные катки, ручная обработка улиц начинается с самого утра. Особенно актуальна там, где не пройдет техника. За каждой бригадой закреплена определенная территория.

Мониторинг обстановки - часть неотъемлемой работы коммунальщиков. На участках по всему городу задействованы пескоразбрасыватели и тракторы. Привлечены и дополнительные рабочие руки.

Роман Выскарка, старший мастер уличной колонны предприятия "Гордормост" Витебска:

"Техника распределяется равномерно. Центр уже привели в порядок. Сейчас выходим на окраины и частный сектор".

Очистка крыш от снега и наледи

Помимо дорог и тротуаров, идет очистка крыш. Для этого в Витебске сформировали специальные бригады. В их распоряжении высотная техника. К работе привлекли альпинистов. Коммунальные службы постоянно мониторят жилфонд, чтобы своевременно выявлять опасные скопления снега и наледи.

Александр Лысенко, заместитель управляющего ГП "ЖРЭТ" г. Витебска:

"В первую очередь обращаем внимание на скатные кровли, где чаще всего образуется эта наледь. Температурный режим в дневное и вечернее время различаются, образуется наледь. При необходимости выводится дополнительно спецтехника, задействуются и привлеченные люди".

Круглосуточный мониторинг обстановки

Обильные снегопады, метель и порывистый ветер пришли в большинство районов Гомельской и Могилевской областей. Чтобы оперативно ликвидировать последствия очередного циклона, силы коммунальных и дорожных служб мобилизованы по-максимуму. На расчистке улично-дорожной сети задействованы снегоуборочные машины, погрузчики, самосвалы.

Дмитрий Калыхан, заместитель гендиректора Гомельского городского ЖКХ:

"Ситуация прогнозируемая и контролируемая. С восьми вечера уже производилась посыпка и уборка территорий города Гомеля. Велась она всю ночь и по настоящий момент - в круглосуточном режиме. На данный момент задействовано более 100 единиц техники, включая сторонние предприятия и организации, порядка 750 человек и более, цифра только увеличивается".

Сильные переметы на дорогах добавляют сложностей для водителей и пешеходов. Советы от Госавтоинспекции: выбирать скорость движения с учетом погодных условий, избегать резких маневров, держать оптимальную дистанцию.

Безопасность на водоемах

Внимание и к безопасности на водоемах. Излюбленное место рыбаков в Гродно - затока Немана. Любителей зимнего клева, по всей видимости, не смущает состояние льда. Повышенный интерес не остается без внимания спасателей. Сотрудники ОСВОДа проводят профилактические рейды.

Спасатели напоминают: скопление людей и множество лунок делают лед менее прочным. Рыбакам рекомендовано держаться на безопасном расстоянии друг от друга и заранее заботиться о средствах спасения.

Алина Кобылянская, официальный представитель Гродненской областной организации ОСВОД:

"Выход на лед разрешен только при толщине его больше 7 см, также запрещен во время его активного таяния и становления. Напоминаем, что при выходе на ледовое покрытие обязательно нужно надевать спасательный жилет. Рекомендуем брать при выходе на подледную рыбалку с собой альпенштоки, спасательный линь, чтобы в случае ЧС вы могли выбраться на берег".