Вторые сутки железнодорожники устраняют последствия снегопадов. На станции Минск-Северный также ведутся работы по очистке. Но в целом, по информации специалистов, движение региональных электричек уже организовано по графику и по плану. Обильные снегопады внесли корректировку в работу Белорусской железной дороги на отдельных участках. Поезда следуют с отклонением от графиков. Сейчас все усилия профильных служб мобилизованы на скорейшее восстановление движения. Все хозяйства магистрали работают в штатном режиме. К очистке снега привлечены более тысячи работников БЖД.

Александр Хорошевич, первый замначальника Белорусской железной дороги: "Серьезнее всего мы стихию ощутили в Гомельской и Могилевской областях, поэтому там для нас, как для железнодорожников, наиболее напряженная ситуация. В целом, по остальным регионам пока ситуация одинаковая. В кратчайший период мы выровняем графики. Дело в том, что у нас же график не только внутри Беларуси, у нас есть смежные территории Российской Федерации, поезда заходят оттуда, туда уходят. То есть у нас эти проблемы могут проявляться в разных регионах. Это будет сказываться на движении. Но мы со своей стороны будем делать все возможное, чтобы соблюдать график движения поездов".