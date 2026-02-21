3.73 BYN
Областной праздник "Минская лыжня - 2026" впервые проходит на "Борисов-Арене"
Автор:Станислав Рябцев
21 февраля в Борисове проходит областной спортивный праздник "Минская лыжня - 2026". Спортивные старты объединят команды из всех районов центрального региона. На дистанцию выйдут спортсмены-любители от 30 лет.
Погода чудесная, настроение тоже, а это значит, отличный повод собраться всем вместе и встретить весну на областной "Минской лыжне".
У "Борисов-Арены" праздник объединил около полутысячи спортсменов-любителей со всего центрального региона.
Для гостей праздника работает выездная торговля, детские развлечения, ярмарка мастеров. Праздничное настроение создают - творческие коллективы Минской области. Не обходится и без традиционных блинов. Белорусская Масленица проходит по всей области.