Областной праздник "Минская лыжня - 2026" впервые проходит на "Борисов-Арене"

21 февраля в Борисове проходит областной спортивный праздник "Минская лыжня - 2026". Спортивные старты объединят команды из всех районов центрального региона. На дистанцию выйдут спортсмены-любители от 30 лет.

Погода чудесная, настроение тоже, а это значит, отличный повод собраться всем вместе и встретить весну на областной "Минской лыжне".

У "Борисов-Арены" праздник объединил около полутысячи спортсменов-любителей со всего центрального региона.