Областной субботник проходит в Гомельском регионе
Более 152 тыс. жителей Гомельской области объединил "снежный" субботник. По всей области расчищают от снега производственные территории и площадки предприятий, дворы, тротуары, дорожки, помогают на объектах социальной сферы.
Все оперативные службы в регионе продолжают работать в круглосуточном режиме: расчищают дороги, обрабатывают противогололедными материалами. В усиленном режиме несения службы находятся милиция, ГАИ и МЧС.
10 января объявлен областной субботник. Гомельский детский социальный пансионат "Счастливые улыбки" - одна из локаций, где работает трудовой десант. Руководство региона, общественные организации, молодежь помогают коллективу соцучреждения очищать территорию от последствий разгула циклона.
Екатерина Зенкевич, председатель Гомельского областного Совета депутатов, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
"Мы давно не видели такой настоящей зимы. Сегодня у каждого есть прекрасная возможность помочь своему городу и при этом сделать хорошую зарядку. Думаю, что такая активность поднимет всем настроение и укрепит дух".
Для всех желающих помочь в уборке снега подготовлен специнвентарь. По городу открыты пункты выдачи.
Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома:
"Основная задача этого субботника - это предложение самих жителей региона - обеспечить нормальный доступ к социальным учреждениям, стоянкам, остановочным пунктам, тротуарам, чтобы все работало в штатном режиме. У кого есть порыв вместе поработать, я им благодарен: мы делаем очень хорошее дело".
Для оперативного решения возникающих вопросов, связанных с непогодой, круглосуточно работают горячие линии в комитете по труду, занятости и социальной защите. Также дежурят специалисты в территориальных центрах социального обслуживания населения региона.