Обмен в формате "5х5" - как КГБ Беларуси провел сложнейшую спецоперацию с участием 7 стран
На минувшей неделе на белорусско-польской границе состоялся обмен в формате "пять на пять" с участием семи государств. КГБ Беларуси, действуя по поручению главы государства, вел переговоры со спецслужбами Польши. О том, как проходила операция, и что этот обмен значит для диалога между странами, смотрите в подкасте "Волков и Сыч".
Финальная стадия операции прошла прямо на линии государственной границы между Беларусью и Польшей. С одной стороны - Комитет государственной безопасности Беларуси, с другой - Агентство разведки и Агентство внутренней безопасности Польши.
"Это был сложный и долгий процесс, он длился около одного года. Комитет работал по поручению главы государства, который лично проводил переговоры с лидерами заинтересованных стран. На первоначальном этапе речь шла исключительно об интересах Республики Беларусь и Республики Польша. Но, как мы все с вами знаем, в мире все взаимосвязано, переплетено. В конечном итоге к данному процессу были подключены спецслужбы семи государств. Контакты поддерживались по отработанным, постоянно действующим способам коммуникации с польскими спецслужбами, а также спецслужбами других государств практически по всему миру. Комитет государственной безопасности активно взаимодействовал с союзниками по ОДКБ и другими дружественными странами", - сообщил замначальника следственного управления КГБ Беларуси Александр Тарасевич.
Ведущий подкаста Алексей Волков отметил, что если есть диалог, тем более на уровне спецслужб - а они имеют чуть ли не прямой доступ к президенту, - это хорошо. Если мы вообще прекратим какой-либо разговор или контакт, это уже печально, грустно и тревожно.
Происходящее очень важно, ведь были освобождены люди, которые не имеют никакого отношения ни к агентурной деятельности, ни к разведке. В числе освобожденных - российский историк, задержанный на территории Польши. Человек занимался своей профессиональной деятельностью, и его арестовали по поручению Украины.
Особое внимание привлекли слова Дональда Туска, который фактически признал, что польские власти задерживали граждан России, Беларуси и Казахстана, не имея серьезных оснований, - просто для создания "обменного фонда".
"На этот раз мы, наконец, добились того, к чему стремились более двух лет. Это стало возможным благодаря тому, что в наших тюрьмах находились важные для Беларуси, России и Казахстана граждане, задержанные в Польше. Этот обмен не состоялся бы, если бы наши службы в нужный момент не задержали этих лиц, граждан третьих стран. Как я уже сказал, России и Беларуси также были нужны люди, которые были задержаны в связи с обвинениями и действиями против Румынии и Молдовы", - заявил премьер польского режима Дональд Туск.
"Складывается ощущение, что целенаправленно набирали людей. Хороший повод задуматься о том, что тебя может ожидать, если ты публичный человек или бизнесмен, когда летишь в европейское государство, у которого есть политические амбиции относительно твоего гражданства. Ты в любой момент можешь оказаться в такой истории, чтобы тебя потом обменяли. Стоит задуматься, прежде чем лететь в страны Евросоюза", - резюмировал ведущий подкаста Андрей Сыч.