Обмен в формате "5х5" - как КГБ Беларуси провел сложнейшую спецоперацию с участием 7 стран news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8f0cb23f-413c-4862-be3f-02ad3bbc3eba/conversions/93592a63-0803-493e-9069-3eca8ef44a9a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8f0cb23f-413c-4862-be3f-02ad3bbc3eba/conversions/93592a63-0803-493e-9069-3eca8ef44a9a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8f0cb23f-413c-4862-be3f-02ad3bbc3eba/conversions/93592a63-0803-493e-9069-3eca8ef44a9a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8f0cb23f-413c-4862-be3f-02ad3bbc3eba/conversions/93592a63-0803-493e-9069-3eca8ef44a9a-xl-___webp_1920.webp 1920w

На минувшей неделе на белорусско-польской границе состоялся обмен в формате "пять на пять" с участием семи государств. КГБ Беларуси, действуя по поручению главы государства, вел переговоры со спецслужбами Польши. О том, как проходила операция, и что этот обмен значит для диалога между странами, смотрите в подкасте "Волков и Сыч".

Финальная стадия операции прошла прямо на линии государственной границы между Беларусью и Польшей. С одной стороны - Комитет государственной безопасности Беларуси, с другой - Агентство разведки и Агентство внутренней безопасности Польши.

"Это был сложный и долгий процесс, он длился около одного года. Комитет работал по поручению главы государства, который лично проводил переговоры с лидерами заинтересованных стран. На первоначальном этапе речь шла исключительно об интересах Республики Беларусь и Республики Польша. Но, как мы все с вами знаем, в мире все взаимосвязано, переплетено. В конечном итоге к данному процессу были подключены спецслужбы семи государств. Контакты поддерживались по отработанным, постоянно действующим способам коммуникации с польскими спецслужбами, а также спецслужбами других государств практически по всему миру. Комитет государственной безопасности активно взаимодействовал с союзниками по ОДКБ и другими дружественными странами", - сообщил замначальника следственного управления КГБ Беларуси Александр Тарасевич.

Обмен в формате "5х5" - как КГБ Беларуси провел сложнейшую спецоперацию с участием 7 стран news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/73a9ac47-c0d4-4f20-b9c2-179652d199c7/conversions/2d386498-78a0-4b2a-9e55-eeb21143c5e2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/73a9ac47-c0d4-4f20-b9c2-179652d199c7/conversions/2d386498-78a0-4b2a-9e55-eeb21143c5e2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/73a9ac47-c0d4-4f20-b9c2-179652d199c7/conversions/2d386498-78a0-4b2a-9e55-eeb21143c5e2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/73a9ac47-c0d4-4f20-b9c2-179652d199c7/conversions/2d386498-78a0-4b2a-9e55-eeb21143c5e2-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ведущий подкаста Алексей Волков отметил, что если есть диалог, тем более на уровне спецслужб - а они имеют чуть ли не прямой доступ к президенту, - это хорошо. Если мы вообще прекратим какой-либо разговор или контакт, это уже печально, грустно и тревожно.

Происходящее очень важно, ведь были освобождены люди, которые не имеют никакого отношения ни к агентурной деятельности, ни к разведке. В числе освобожденных - российский историк, задержанный на территории Польши. Человек занимался своей профессиональной деятельностью, и его арестовали по поручению Украины.

Особое внимание привлекли слова Дональда Туска, который фактически признал, что польские власти задерживали граждан России, Беларуси и Казахстана, не имея серьезных оснований, - просто для создания "обменного фонда".

Обмен в формате "5х5" - как КГБ Беларуси провел сложнейшую спецоперацию с участием 7 стран news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/43879446-2f75-4c80-8a63-d6243c6cb56e/conversions/f9844fe5-6cc9-4939-8c97-0a8542355aec-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/43879446-2f75-4c80-8a63-d6243c6cb56e/conversions/f9844fe5-6cc9-4939-8c97-0a8542355aec-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/43879446-2f75-4c80-8a63-d6243c6cb56e/conversions/f9844fe5-6cc9-4939-8c97-0a8542355aec-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/43879446-2f75-4c80-8a63-d6243c6cb56e/conversions/f9844fe5-6cc9-4939-8c97-0a8542355aec-xl-___webp_1920.webp 1920w

"На этот раз мы, наконец, добились того, к чему стремились более двух лет. Это стало возможным благодаря тому, что в наших тюрьмах находились важные для Беларуси, России и Казахстана граждане, задержанные в Польше. Этот обмен не состоялся бы, если бы наши службы в нужный момент не задержали этих лиц, граждан третьих стран. Как я уже сказал, России и Беларуси также были нужны люди, которые были задержаны в связи с обвинениями и действиями против Румынии и Молдовы", - заявил премьер польского режима Дональд Туск.