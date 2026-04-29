Обновленная Республиканская доска Почета торжественно открыта в Минске

29 апреля, в преддверии Праздника труда, в Минске торжественно открылась обновленная Республиканская доска Почета.

За достижение высоких результатов в сфере социально-экономического развития Беларуси по итогам работы за 2025 год на нее занесены более шести десятков победителей - организации и предприятия из различных сфер: промышленности, строительства, сельского и лесного хозяйства, сферы услуг.

Так государство подчеркивает весомый вклад граждан и трудовых коллективов в развитие Беларуси.

Открытие обновленной Республиканской доски Почета - это традиция, которой уже 27 лет, и с каждым годом критерии становятся строже, а работы у комиссии прибавляется, ведь выбрать лучших в своей сфере - задача нелегкая и ответственная. Взять хотя бы сельхозорганизации. АПК - это один из драйверов экономики Беларуси, по итогам 2025 года цифры очень хорошие, и выбрать лучшую организацию в каждой области непросто. Это хозяйства, названия которых знает вся страна.

Например, в Могилевской области это знаменитый колхоз "Родина" Белыничского района, в Гомельской - совхоз-комбинат "Заря", где, кстати, совсем недавно был глава государства и инспектировал, как сегодня развивается предприятие.

Попасть на Республиканскую доску Почета - значит стать брендом, узнаваемым по всей стране.

Сергей Лободинский, председатель Брестского горисполкома: "Брест продолжает динамично развиваться. Самое главное - это, конечно, люди, коллективы, потому что именно их трудом создается экономика города. А если есть что произвести и есть что продать, то люди должны получить за это и достойное вознаграждение".

Как отметил Сергей Лободинский, каждое предприятие нацелено на то, чтобы развиваться и совершенствоваться, в том числе благодаря модернизации производства и поиску новых рынков сбыта.

Виталий Великанов, ректор Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, считает, что сила любого района заключается прежде всего в его жителях, начиная от молодежи и заканчивая ветеранами труда, которые показывают пример того, как нужно работать.

"И гордость берет за то, что Белорусская государственная сельскохозяйственная академия имеет принадлежность к Горецкому району - уже 185 с лишним лет находится на этой территории. Конечно же, студенты, преподаватели, сотрудники не стоят в стороне от достижений родного Горецкого района", - отметил Виталий Великанов.

Сегодня без внимания не остается ни одна отрасль экономики, ни один регион Беларуси, чтобы выбрать самых достойных. Также сегодня подводят итоги пятилетки. Лучшими регионами по итогам пятилетки стали Брестская, Минская и Могилевская области. Так что равняться есть на кого!

