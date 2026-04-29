Обновленная Республиканская доска Почета торжественно открыта в Минске

29 апреля, в преддверии Праздника труда, в Минске торжественно открылась обновленная Республиканская доска Почета.

За достижение высоких результатов в сфере социально-экономического развития Беларуси по итогам работы за 2025 год на нее занесены более шести десятков победителей - организации и предприятия из различных сфер: промышленности, строительства, сельского и лесного хозяйства, сферы услуг.

Так государство подчеркивает весомый вклад граждан и трудовых коллективов в развитие Беларуси.

Открытие обновленной Республиканской доски Почета - это традиция, которой уже 27 лет, и с каждым годом критерии становятся строже, а работы у комиссии прибавляется, ведь выбрать лучших в своей сфере - задача нелегкая и ответственная. Взять хотя бы сельхозорганизации. АПК - это один из драйверов экономики Беларуси, по итогам 2025 года цифры очень хорошие, и выбрать лучшую организацию в каждой области непросто. Это хозяйства, названия которых знает вся страна.

Например, в Могилевской области это знаменитый колхоз "Родина" Белыничского района, в Гомельской - совхоз-комбинат "Заря", где, кстати, совсем недавно был глава государства и инспектировал, как сегодня развивается предприятие.

Попасть на Республиканскую доску Почета - значит стать брендом, узнаваемым по всей стране.

Сергей Лободинский, председатель Брестского горисполкома: "Брест продолжает динамично развиваться. Самое главное - это, конечно, люди, коллективы, потому что именно их трудом создается экономика города. А если есть что произвести и есть что продать, то люди должны получить за это и достойное вознаграждение".

Как отметил Сергей Лободинский, каждое предприятие нацелено на то, чтобы развиваться и совершенствоваться, в том числе благодаря модернизации производства и поиску новых рынков сбыта.

Виталий Великанов, ректор Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, считает, что сила любого района заключается прежде всего в его жителях, начиная от молодежи и заканчивая ветеранами труда, которые показывают пример того, как нужно работать.

"И гордость берет за то, что Белорусская государственная сельскохозяйственная академия имеет принадлежность к Горецкому району - уже 185 с лишним лет находится на этой территории. Конечно же, студенты, преподаватели, сотрудники не стоят в стороне от достижений родного Горецкого района", - отметил Виталий Великанов.