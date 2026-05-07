Обновленный мемориал в память о жертвах геноцида открыли в Могилевском районе

Память жертв геноцида почтили в Могилевском районе. В годы Великой Отечественной войны недалеко от поселка Черемушки были замучены фашистами тысячи человек, в том числе узники еврейского гетто, женщины, дети.

После войны на одном из захоронений был установлен памятный знак, а в канун 81-й годовщины Великой Победы проведена его реконструкция. Благодаря поисковой работе на плитах появились имена и фамилии, установлен QR-код.

Владислав Коновалов, первый секретарь Могилевского районного комитета БРСМ:

"На цифровой звезде указан QR-код, по которому можно перейти. Каждый желающий может отсканировать и почитать, что здесь было. Прежде всего мы это делаем для будущих поколений. Самое главное - это помнить и никогда не забывать".

Олеся Купцова, начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Могилевского райисполкома:

"До сегодняшнего дня говорили, что это безмолвное место. Ранее здесь был установлен гранитный столб, где было написано "Советским гражданам - жертвам фашизма". Мы стали более активно работать в архивах, с книгой "Память". С учетом того, что здесь захоронены целыми семьями, установлено, что здесь покоятся тела 776 человек".