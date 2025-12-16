Обновленную пожарную аварийно-спасательную часть открыли в Мозыре

Современную пожарную аварийно-спасательную часть открыли в Мозыре. Она сменила устаревшее пожарное депо на территории Мозырского НПЗ.

Теперь в удобном и функциональном здании есть все для ответственного несения дежурства. В помощь огнеборцам профессиональная спецтехника и оборудование. Объект ввели в эксплуатацию всего за 2 года.

Боевое подразделение в первую очередь будет обеспечивать безопасность важнейшего объекта экономики страны - Мозырского нефтеперерабатывающего завода.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

"На вооружение поставлена современная пожарная аварийно-спасательная техника и оборудование, которое позволяет оперативно решать все задачи: будь то технологический процесс, при котором обеспечиваются огневые работы на предприятии, или же ликвидация инцидентов и аварий, которые, к сожалению, на таких предприятиях происходят".