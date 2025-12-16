3.68 BYN
2.95 BYN
3.45 BYN
Обновленную пожарную аварийно-спасательную часть открыли в Мозыре
Современную пожарную аварийно-спасательную часть открыли в Мозыре. Она сменила устаревшее пожарное депо на территории Мозырского НПЗ.
Теперь в удобном и функциональном здании есть все для ответственного несения дежурства. В помощь огнеборцам профессиональная спецтехника и оборудование. Объект ввели в эксплуатацию всего за 2 года.
Боевое подразделение в первую очередь будет обеспечивать безопасность важнейшего объекта экономики страны - Мозырского нефтеперерабатывающего завода.
Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
"На вооружение поставлена современная пожарная аварийно-спасательная техника и оборудование, которое позволяет оперативно решать все задачи: будь то технологический процесс, при котором обеспечиваются огневые работы на предприятии, или же ликвидация инцидентов и аварий, которые, к сожалению, на таких предприятиях происходят".
За значительный вклад в деятельность по предупреждению чрезвычайных ситуаций, образцовое выполнение служебных обязанностей заслуженными наградами отметили лучших спасателей.