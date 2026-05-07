Обновленную зону ожидания открыли перед п/п "Брест"

Беларусь развивает таможенную инфраструктуру. Обновленную зону ожидания открыли перед автомобильным пунктом пропуска "Брест".
Если старая площадка вмещала всего 80 машин, то теперь здесь могут ждать очереди 235 легковых авто и 50 автобусов.
Установили и зарядные станции для электромобилей. Плюс санитарные блоки, места для отдыха, а также электронные табло и системы автоматического распознавания номеров.
Кстати, записаться на въезд можно как удаленно, так и на месте. Это гарантирует день пересечения границы и избавляет от бесцельного простоя.
Владимир Орловский, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси:
"Особенно эта площадка важна для автобусов, потому что если легковые машины могут прибывать по удаленной регистрации ко времени пересечения границы, то автобусы в любом случае стоят в очереди, если сопредельная сторона ритмично не принимает".
По словам председателя ГТК, на площадке созданы все условия пассажиров: есть сооружения придорожного сервиса, санитарные блоки, места для отдыха.
Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома:
"Мы в очередной раз показываем нашим западным соседям нашу направленность к миру, мы создаем условия и мы говорим, что не нужно угрожать друг другу, нужно жить в мире, созидании. У нас создана прекрасная зона ожидания. Я уже поинтересовался (скажу честно, давно не был на той стороне границы), что же изменилось на территории Польши. Ничего не изменилось, кроме той дороги, что подходила к пропускному пункту "Брест".
Аналогичные зоны ожидания с электронной очередью построят еще перед тремя пунктами пропуска: "Берестовица", "Григоровщина" и "Каменный Лог".