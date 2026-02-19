Обороноспособность страны - главная тема разговора Караника с коллективом ОАО "НПО Центр"

Обороноспособность была в центре внимания и во время встречи Владимира Караника с коллективом открытого акционерного общества "НПО Центр". Беларусь инвестирует в человека, в развитие его потенциала и комфорт каждого. Важный элемент стабильности - национальная безопасность. К слову, уровень доверия к белорусской армии среди населения составил более 70 %.

Владимир Караник, председатель Президиума НАН Беларуси: "Единые дни информирования - это очень хорошая форма работы с населением, ведь неизвестность всегда пугает. Отсутствие объективных ответов от представителей органов власти заставляет наших людей, чей пытливый ум требует ответов, искать информацию в интернете. Есть очень большой риск, что эта информация будет недостоверна и даже деструктивна. Поэтому мы поддерживаем традицию встреч с коллективом для обсуждения различных тем. Я всегда в таких случаях предпочитаю общаться в режиме открытого микрофона, что после доведения информации, которую я считаю нужным довести, есть возможность задать любые вопросы, которые волнуют коллектив".