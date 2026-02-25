3.73 BYN
2.85 BYN
3.36 BYN
Образование и воспитание: как сегодня укрепляется тандем теории и практики
Развитие человеческого потенциала - один из приоритетов стратегии на текущую пятилетку.
Основные акценты: качественное обучение и воспитание гармоничной и патриотичной личности. Президент Беларуси обозначил ключевой ориентир: системе образования необходимо готовить кадры "новой формации". Это значит максимально сблизить аудитории вузов и цеха предприятий.
Сегодня рейтинги профессий меняются быстрее, чем погода. Технологические рывки, геополитические штормы и демографические сдвиги - каждый из этих факторов сам по себе способен перекроить рынок труда. Уже через 15-20 лет произойдет тотальный апгрейд.
Но действовать нужно на опережение. Потребность экономики в квалифицированных "руках" и "умах" диктует свои правила: связь образования и производства должна быть бесшовной. Когда предприятие становится для студента второй учебной площадкой, выигрывают все - и молодой специалист, и государство.
Белорусский государственный технологический университет - ведущий вуз в стране по подготовке кадров для химической и лесной промышленности. Здесь знают толк в практико-ориентированном подходе. Совместно с заказчиками кадров создаются совместные брендированные лаборатории, где студенты на современном оборудовании получают первые практические навыки.
Владимир Лой, декан факультета лесной инженерии, материаловедения и дизайна БГТУ:
"Практические занятия и лекционные курсы проходят на базе БГТУ в учебных лабораториях с использованием тренажеров, натурных макетов двигателей, технологического оборудования, а лабораторный практикум выносится отдельным модулем в Негорельский учебно-опытный лесхоз".
Химическая отрасль - драйвер экономики, и спрос на профессионалов здесь только растет. Чтобы путь от студенческой скамьи до цеха был максимально коротким, в вузах открываются лаборатории. В БГТУ такое научное пространство создано совместно с калийным производителем.
В тесном контакте с заказчиками кадров трансформируется и сама "начинка" образования: учебные планы актуализируют так, чтобы знания студентов полностью совпадали с реальными запросами производства.
Сергей Касперович, ректор БГТУ:
"На сегодняшний день создано более десятка таких брендированных лабораторий. Но планы у нас самые амбициозные - создание центра компетенций в области лесной промышленности, деревообработки, химических технологий, который будет ориентирован на обучение студентов других вузов и колледжей, помимо наших студентов".
Сегодня системе образования поставлена четкая задача: готовить специалистов будущего. Кадры "новой формации" - нанотехнологи, биоинженеры, архитекторы и конструкторы - это те, кто будет определять облик экономики. Флагманом в этом процессе выступает БНТУ. Университет неизменно следует потребностям реального сектора. Показательный факт: за последние 25 лет в копилке вуза появилось несколько десятков актуальных специальностей, отвечающих вызовам времени.
Сергей Харитончик, ректор БНТУ:
"Открываем то, что будет востребовано. Например, со следующего года будет открыт набор на специальность "дорожно-строительное и подъемно-транспортное машинное оборудование". Сегодня необходимы специалисты для предприятий, которые занимаются производством подъемников, лифтового оборудования, дорожно-строительной и коммунальной техники. Рассматриваем вопрос открытия новой профилизации, которая посвящена проектированию и строительству автомобильных дорог и аэродромов".
Максимальная интеграция вузов в реальный сектор экономики - приоритетный ориентир на ближайшие 5 лет. Но качественная подготовка кадров невозможна без идеологического фундамента. Главная цель системы образования остается неизменной: подготовить высококлассного специалиста и достойного гражданина своей родины.