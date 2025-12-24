Как стать настоящим журналистом и что человек может противопоставить ИИ?

XII Форум молодых журналистов "За пределами кликбейта"

Кликбейты, манипуляции, тренды, искусственный интеллект - 23 декабря в Минске прошел XII Форум молодых журналистов "За пределами кликбейта". Это такая хорошая площадка для обмена опытом между матерыми журналистами и теми, кто только начинает свой путь в профессии.

Мы спросили у будущих "акул пера", как сегодня стать настоящим журналистом.

"На мой взгляд, с настоящим журналистом нужно родиться, потому что научиться этому практически невозможно", - уверена студентка факультета журналистики БГУ.

Так, запишем! А еще нам тут подсказали, что самые главные качества настоящего журналиста - это оперативность, креативность и творческое начало. Мечтаете связать свою жизнь со СМИ? Тогда эта информация вам точно пригодится.

А как быть с искусственным интеллектом, нейросетями и прочим? Сможет ли в 21-м веке журналист с ними конкурировать? Нашли на форуме человека, который точно знает ответ на этот вопрос!

"Журналисты на 100 % не смогут конкурировать с искусственным интеллектом, потому что они круче, чем искусственный интеллект! Отвечая на этот вопрос, могу сказать сразу же, что шедевр может создать только живой человек", - поделился мнением старший преподаватель кафедры телевидения и радиовещания, магистр по специальности "Журналистика", аспирант кафедры периодической печати и веб-журналистики Максим Тютеньков.

Но при этом искусственный интеллект настолько прочно вошел в нашу жизнь, что без него уже не представляют свою жизнь не только в городе, но и на селе…

Инженер сельхозпредприятия "Гранит-Агро" и по совместительству агроблогер Денис Трофимчик по секрету рассказал, что уже давно и активно использует ИИ в своей работе. "Скоро придется на ставку его (искусственный интеллект. - Прим ред.) устраивать", - улыбается Денис.

Блогеров, кстати, на форуме тоже было много. Интересно, а сами блогеры считают себя журналистами?

"Да, честно, да, потому что, по моему мнению, блогер выполняет ровно точно такую же задачу, как и журналист, - говорит блогер Никита Айс. - Может, иногда даже чуть больше, ведь ему самостоятельно нужно найти какое-то мероприятие, продумать, что он будет освещать, говорить, вникнуть в это. И потом это еще смонтировать и выложить в сеть".