Общий стаж почти 92 года: трудовая династия белорусов из трех поколений трудится на благо страны

Типичные черты национального характера белорусов - трудолюбие и верность традициям. Мы работаем качественно и с душой.

Гордость Беларуси и основа единства и процветания страны - трудовые династии. Навыки и мастерство передаются от поколения к поколению.

Расскажем о тех, кто предан любимому делу и трудится на благо страны.

Трудовые династии белорусов

Тот самый случай, когда профессия выбрана сердцем. Если у жителей Советского района Минска протекает кровля или выходят из строя трубы, Наталья Ефимик всегда готова прийти на помощь. Для жильцов она практически член семьи. Проблемы решает качественно, на обращения реагирует оперативно.

"Я всю жизнь помогала маме. К порядку я приучена с детства как в квартире, так и в местах общего пользования, - поделилась Наталья Ефимик, мастер ЖЭУ № 3 Советского района Минска. - Меня привлекает в этой работе то, что ты видишь результат своих трудов, он на виду".

Быть полезным людям и стране у семьи Ефимик в генах.

Любовь к делу объединяет родителей, детей и уже внуков. Это трудовая династия из трех поколений. Общий стаж - почти 92 года. Владислав, сын Натальи, в ЖРЭУ № 3 Советского района Минска работает главным инженером.

Владислав рассказал, что водит с собой на субботники маленького сына, он любит помогать.

Владислав Ефимик