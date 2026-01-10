Обстановка на дорогах: ГАИ усилила режим работы

Ночью ОГАИ Минского РУВД совместно с МЧС Минского района оказывали помощь на дорогах столичного региона. В условиях сложной зимней погоды вопросы безопасности на дорогах выходят на первый план. Госавтоинспекция усилила режим работы и предпринимает дополнительные меры, чтобы снизить риски для водителей и пешеходов.

"В связи со сложными погодными условиями Госавтоинспекция работает в усиленном режиме и принимает необходимые меры по обеспечению безопасных условий движения. Организован круглосуточный мониторинг состояния дорог и улиц, контролируется качество уборки снега, обеспечивается сопровождение колонн дорожной и коммунальной техники. Предупреждаем, что автовладельцы не должны создавать помех снегоуборочной технике, оставляя транспорт с нарушением правил дорожного движения вдоль проезжей части. В таких условиях рекомендуем максимально ограничить поездки на личном транспорте. В случае участия в дорожном движении следует двигаться с наиболее безопасной скоростью, увеличить дистанцию, боковой интервал, включить ближний свет фар, не допускать резких опасных маневров. Пешеходам необходимо использовать световозвращающие элементы, переходить дорогу только в разрешенных местах. Работа личного состава ГАИ ориентирована на оказание помощи водителям и пешеходам. Обеспечивается контроль за безопасностью дорожного движения. Призываем граждан к взаимопониманию и предельной осторожности на дорогах", - отметил первый замначальника главного управления ГАИ МВД Беларуси Андрей Гаркуша.