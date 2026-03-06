Обучение в духе института благородных девиц проходит в единственной в стране женской гимназии

Весенний расцвет красоты и таланта. А в коллективе Жодинской гимназии всегда весна. С 1 по 11 класс учатся здесь только девочки. Это единственная в стране гимназия с раздельным обучением для прекрасной половины в духе института благородных девиц. Там изучают этикет, дизайн, домоводство и основы психологии общения.

Жодино популярен на весь мир как город сверхтяжелых машин, а его нежная сторона известна далеко не всем. Здесь открыта единственная в Беларуси женская гимназия со своими душевными традициями и дресс-кодом. Как выглядит учебный день в царстве девочек, правда ли, что здесь растят идеальных невест и бизнес-леди - проверим.

От воскресных курсов до полноценного учебного заведения - история женской гимназии началась почти 35 лет назад. Смелая идея о такой образовательной платформе принадлежала Лидии Печень - женщине-мэру, которая руководила Жодино в начале 90-х.

Алеся Салаган, директор Жодинской женской гимназии:

"Мы 35 практически лет единственные в Республике Беларусь, мы отстаиваем свое место среди других учреждений образования. Мы доказываем, что такое учреждение необходимо, что оно успешно и пользуется популярностью. И особая миссия у нашего учреждения, наверное, в том, чтобы дать возможность девочкам вспомнить о том, что они в первую очередь девочки, чтобы они помнили, знали и понимали свои женские качества, роли".

В гимназии 317 учениц из Жодино, Смолевичей и Борисова. Школьная семья полнится династиями. Выпускницы приводят сюда своих дочерей, а старшие сестры передают эстафету младшим. Эта неразрывная связь поколений и в семье директора Алеси Салаган.

Анна Салаган, учащаяся Жодинской женской гимназии:

"Первые 3 класса я училась в соседней, в девятой школе. Потом мы с мамой приняли решение попробовать в женском коллективе поучиться. Мне среди девочек очень комфортно, мы очень дружные, класс сплоченный, мы друг другу помогаем, делимся советами".

В старших классах открыты профили с погружением в математику, естествознание, химию. Большое внимание и изучению языков.

Ирина Полянская, учитель русского языка и литературы Жодинской женской гимназии:

"Развиваем таланты писать, сочинять, плюс они умеют достигать целей. Многие из девочек достигают высоких результатов, берем олимпиады на области. И в этом году мы будем участвовать в республиканском этапе олимпиады по русскому языку".

Имидж женской гимназии подчеркивает эстетический профиль через эмоциональный интеллект, навыки самопрезентации, этикет - ценное приданое, которое выпускницы заберут с собой во взрослую жизнь.

Ученицы занимаются хореографией и вокалом. В гимназии есть традиция - на выпускном вечере вальсировать с воспитанниками Суворовского училища. Каждый год готовят творческую программу и к празднику весны.

Лариса Шишлянникова, педагог дополнительного образования Жодинской женской гимназии:

"Это в дальнейшем помогает ребенку решить проблемы с дикцией, речью. Себя красиво подать, правильно подать и понимать, где и как себя повести. Правильный тон, красивый тон, который задается здесь и которому мы здесь учим, непосредственно в нашей гимназии, это им в жизни пригодится".