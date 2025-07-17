Обвинения в адрес Беларуси в происходящем на границе не соответствуют действительности

Заявления Польши, содержащие обвинения в адрес Беларуси в инцидентах на границе, не соответствуют действительности. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на МИД Беларуси.

"Попытки переложить ответственность за миграционный кризис ЕС на Беларусь вводят в заблуждение и не способствуют решению проблемы. Политика самого ЕС, включая военное вмешательство, политическое давление и попытки смены правительств, дестабилизировала целые регионы, из-за чего миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома", - заявили в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве указали на то, что ЕС отказывается конструктивно сотрудничать со странами происхождения мигрантов, игнорируя настоящие причины миграции. При этом Брюссель заморозил диалог с Беларусью, включая экспертные контакты, что фактически остановило совместную работу по вопросам границы и миграции.