Настоящее и достойное будущее: военно-патриотический клуб "Отвага" празднует годовщину основания

Единство, дружба и патриотизм! Военно-патриотический клуб "Отвага" празднует годовщину со дня основания. Юные курсанты осваивают огневую, строевую и физическую подготовку. Особое внимание - знаниям истории и культуры родного края, сохранению традиций.

Военно-патриотическому клубу "Отвага" исполнилось 4 года со дня основания

По случаю знаменательной даты организовано большое количество активностей. Гости и участники могут прокатиться на специальной военной технике. Также отметим, что работают различные тематические зоны к примеру, можно попробовать свои силы в сборке и разборке автоматов, а также примерить на себя экипировку.

Владислав Чаплыгин, курсант Военной академии Беларуси: "Свой путь я начал с первого дня образования клуба. Мне очень нравилось быть его воспитанником. В ходе его деятельности я стал отличником. Сейчас я обучаюсь по специальности практическая психология в военном деле в интересах внутренних войск и планирую прийти во внутренние войска по распределению и продолжать деятельность, в том числе с подрастающим поколением, с воспитанниками клубов".

Николай Карпенков, замминистра внутренних дел Беларуси - командующий внутренними войсками

Николай Карпенков, замминистра внутренних дел Беларуси - командующий внутренними войсками: "Эти мероприятия мы проводим в такой особой торжественной обстановке, но в то же время по-семейному тепло, потому что мы все стали действительно одной большой семьей. И вот это подразделение специального назначения, которые закреплены за нашими отрядами, это одно целое. Это реально подразделения юные, специального назначения, и они все являются защитниками Отечества. Нас очень сильно объединяет, конечно, бригада. Совместно преодоленные трудности, наши успехи, дружба и отношения. Но самое главное, что нас объединяет, это наше желание и наша совместная работа по защите нашей Родины".