Объект на 790 машино-мест: чем оборудована новая зона ожидания под Брестом

Самую большую современную зону ожидания в Европе торжественно открыли 29 января под Брестом. Находится она у белорусско-польской границы перед грузовым пунктом пропуска "Козловичи". Рассчитан объект на 790 машино-мест.

Буквально за 2 года около 20 гектаров превратились в самую крупную зону ожидания на территории Европы. С нуля создавали все на двух раздельных площадках. Частично объект начал функционировать еще в 2025 году.

6 постов подключения автомобилей-рефрижераторов, гостевая парковка для легковых машин, торговый зал и кафе, а также душевые, постирочная-гладильная и Wi-Fi - для водителей постарались сделать все максимально комфортно. Их мнение также учитывалось при строительстве.

Евгений Матусевич, житель г. Береза, водитель большегруза:

"Очень радует, что государство видит наши проблемы, заботится о водителях. Все хотят, чтобы соседи тоже посмотрели и сделали также электронную очередь, чтобы было все спокойно, потому что стоять без условий - это очень плохо. А когда приезжаешь и есть стоянка, все условия - это же радует. Пускай берут пример с нашей замечательной страны".

Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома:

"Наши соседи строят заборы, отгораживаются от нас, а мы в это время демонстрируем совсем другие подходы. Мы построили великолепную площадку вместимостью практически 800 машин. Представьте себе: если мы сейчас выстроим эти 800 машин в одну линию, то получится 25 км. На протяжении многих лет эти машины стояли по трассе М1, создавали определенные неудобства для автомобилистов".

При создании зоны ожидания задействованы лучшие мировые практики, установлено современное оборудование. Совсем скоро в Брестской таможне заработает новый мобильный инспекционно-досмотровый комплекс. Преимуществ здесь немало: распознание различных групп веществ, мощный инструменты обработки изображений и удобный интерфейс, полная радиационная безопасность.

Владимир Орловский, председатель Таможенного комитета Беларуси:

"Здесь в сутки пересекает границу более 1 тыс. грузовиков. Эта площадка была здесь жизненно необходима. Мы помним много ситуаций, когда сопредельная сторона либо закрывала свой пункт пропуска, либо работала неритмично, выстраивались большие очереди".

Дмитрий Коваленок, гендиректор РУП "Белтаможсервис":

"Мы, наверное, решили одну из ключевых проблем - это размещение грузовых транспортных средств. Мы последовательны в своих действиях и надеемся, что в I квартале создадим условия в "Варшавском мосту" - мы запускаем зону ожидания, в апреле сдадим первую очередь. Предприятие не останавливается на данном направлении. Зоны ожидания - это стратегическая задача, которую выполняет государство".

За 2025 год в "Козловичах" промаркировали более 3 млн товаров, осуществили почти 60 тыс. перецепок и без малого 56 тыс. перегрузок. Практически 100 % выезжающих авто в ЕАЭС - с установленным навигационным устройством. Применение электронных пломб обеспечивает дополнительную безопасность груза на пути следования.

"За последних 5 лет у нас произошла реконструкция уже 12 пунктов пропуска. В прошлом году мы закончили реконструкцию п/п "Берестовица". На 2026 год у нас запланировано начало реконструкции п/п "Каменный Лог" на литовском направлении. Будем кардинально перестраивать, увеличим пропускную способность в 3 раза", - отметил Владимир Орловский.