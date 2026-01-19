"Очищение душой, а не только телом": как Беларусь встречает Крещение Господне в лютый мороз

Лютые морозы не стали препятствием для главной народной традиции Крещения Господня. Православные верующие с вечера 18 января активно окунаются в проруби, чтобы очистить тело и душу. В Беларуси для этого оборудовано более 130 безопасных мест. Они оснащены всем необходимым: теплыми раздевалками, пунктами обогрева и даже банями. На основных площадках Минска дежурят медики и спасатели, готовые в любой момент прийти на помощь.

Спасатели и медики напоминают о важных правилах безопасности для тех, кто решился на погружение: перед окунанием обязательно нужно сделать физическую разминку, чтобы разогреть тело. Находиться в ледяной воде рекомендуется до 1 минуты - это правило касается даже подготовленных людей. С собой стоит взять сухое полотенце, теплую одежду и термос с горячим чаем, чтобы быстро согреться после выхода из воды. Купаться следует только в специально оборудованных и проверенных местах.

Крещенские купания - это не просто экстремальное развлечение, а глубоко сакральный ритуал для многих верующих. На площадке у водохранилища Вяча в традиции участвовали и военнослужащие внутренних войск.

"Крещение Господне - это святой и светлый праздник. Окунание в прорубь - это наша добрая, славянская традиция, - поделился один из военных. - Для нас этот праздник ознаменуется тем, что это начало года. Прошли новогодние и рождественские праздники, мы несли боевое дежурство, оберегали покой граждан. Сегодня у нас есть возможность начать Новый год с чистого листа, очиститься от всего плохого, что осталось позади. Мы пришли сюда со светлыми мыслями".

Как отмечают участники, атмосфера на всех площадках царит по-настоящему праздничная и доброжелательная.