Один день с депутатом: как Елена Лаптева решает вопросы жителей Светлогорского района
Встречи в трудовых коллективах, диалоговые площадки, личные приемы граждан, а еще содействие в разрешении сложных ситуаций, разъяснение законотворческой деятельности - кроме подготовки законопроектов и рассмотрения их на парламентских сессиях, депутаты Палаты представителей Национального собрания часть времени проводят в избирательном округе.
График всегда насыщенный. Работа парламентария в округе позволяет узнать, чем дышит избиратель и где нужна реальная помощь. Съемочная группа "Первого информационного" провела один день с депутатом Светлогорского избирательного округа № 46 Еленой Лаптевой.
Общение с избирателями, изучение возникающих проблем, быстрое реагирование и реальная помощь - таким принципам работы следует депутат Елена Лаптева. Люди идут к ней за помощью, потому что знают - обращение будет услышано. Например, новый автопавильон на остановке - спасение в непогоду для жителей поселка Медкова. Это тоже результат работы народного избранника.
"Елену Евгеньевну встретила и говорю: "Вот такая просьба - детки стоят утром, дождь, слякоть и нет остановки". Она говорит: "Я вас услышала", и вот прошло какое-то время и нам установили. Чистят ее регулярно, детки, бабушки, дедушки, папы, мамы - все довольны", - рассказала жительница п. Медков Нина Болдырева.
А жители 20 домов в Паричах больше не переживают за свои автомобили и обувь - вместо труднопроходимой дороги теперь благоустроенная.
Еще зимой 2025 года были такие выбоины, что не то, что на машине - пешком было не пройти. Жители трех улиц обратились к депутату. Коммунальное предприятие помогло техникой, дорогу подсыпали и выровняли, теперь местные жители с комфортом добираются на учебу и работу.
"Депутат Лаптева приехала, посмотрела, сказала: "Да, надо помочь". Надо с участием, как говорит наш Президент, людей. Люди проявили инициативу заасфальтировать асфальтогранулятом по более щадящей цене. Все сложились, а мы, как балансосодержатели, выделили грейдер, чтобы им помочь", - поделилась начальник цеха №1 КЖУП "Светоч" г. п. Паричи Надежда Яроцкая.
Елена Лаптева, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, член постоянной Комиссии по жилищной политике, торговле и строительству:
"Взаимовыручка, та, что всегда Светлогорскому району присуща, позволяет мне решать вопросы моих избирателей. Без взаимодействия с местными органами власти вообще никаких решений не может быть, потому что они распорядители денежных средств, они планируют все программы развития региона. Нужно успеть попасть во все программы, которые будут приниматься в течение пяти лет, чтобы наш город и в целом район стали краше и лучше".
Что с качеством, ассортиментом и ценами на социально значимые товары, довольны ли сельчане обслуживанием, что хотелось бы подправить. В фокусе внимания депутата Елены Лаптевой - работа торговых объектов всех форм собственности, услышать мнение людей важно.
"Не надо никуда ездить. По сравнению с тем, как я работала в магазине, сейчас вообще класс, очень довольны всем. В магазине все есть, девочки приветливые, вежливы", - отметила жительница аг. Козловка Тамара Колесник.
Не обделены вниманием и жители самых отдаленных населенных пунктов: три магазина на колесах объезжают 55 деревень Светлогорского района. Сельчанам своевременно доставляют товары повседневного спроса, продукты. Депутат интересуется отзывами потребителей, довольны ли графиком, все ли в наличии есть, выполняются ли заявки.
"Есть населенные пункты, где проживает 1-2 человека, и наши автомагазины доезжают до каждого. Депутат мониторит наши торговые объекты ежемесячно. Это придает немножко стимула, ведь хочется, конечно, не уронить марку", - рассказала директор Светлогорского филиала Гомельского облпотребобщества Ольга Русенович.
Доверительный диалог с молодым поколением - тоже часть работы в округе. Подростки активно высказываются об оборонительной мощи белорусской армии и настоящем патриотизме.
"Патриотизм - это не только служба в армии, патриотизм - это ценить символику своей Беларуси, уважать свой родной язык, литературу", - заявил ученик Чириковичской СШ имени П.М.Стефановского Тимофей Деруженко.
"Все-таки патриот - это все же про разделение ценностей со своей страной, также это традиции, культура - самое важное, наверное, в наше время", - подчеркнула ученица Чириковичской СШ имени П.М.Стефановского Дарья Кошелева.
Жизненная философия депутата Елены Лаптевой - быть полезной людям, а потому она всегда рядом со своими избирателями, чтобы вместе найти решение и поблагодарить земляков за неравнодушие.