3.77 BYN
2.83 BYN
3.31 BYN
Ограничения на посещение лесов действуют во всех районах Беларуси
Автор:Редакция news.by
В связи с засушливой и жаркой погодой в Беларуси ограничено посещение лесов. В 13 районах вообще введен запрет на их посещение.
Сотрудники лесхозов держат ситуацию под особым контролем. Специалисты с помощью интеллектуальных систем следят за появлением дыма на горизонте, чтобы заранее среагировать на возможный пожар.
Причиной возгораний может стать и оставленный в лесу мусор, он же загрязняет почву. За чистотой в лесах следят с помощью камер, а нарушителей ждет серьезный штраф.
Фото pixabay.com