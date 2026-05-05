Ограничения на посещение лесов действуют во всех районах Беларуси

В связи с засушливой и жаркой погодой в Беларуси ограничено посещение лесов. В 13 районах вообще введен запрет на их посещение.

Сотрудники лесхозов держат ситуацию под особым контролем. Специалисты с помощью интеллектуальных систем следят за появлением дыма на горизонте, чтобы заранее среагировать на возможный пожар.

Причиной возгораний может стать и оставленный в лесу мусор, он же загрязняет почву. За чистотой в лесах следят с помощью камер, а нарушителей ждет серьезный штраф.