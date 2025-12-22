Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

Около 1 тыс. ребят приняли участие в областной новогодней елке в Витебске

Новогоднее настроение пришло на север страны вместе с главной областной елкой. Ее гостями стали почти 1 тыс. ребят: отличников, спортсменов, юных талантов, а также детей из приемных и многодетных семей.

Среди них - шестиклассница Кира из Орши. Круглая отличница и победительница международных конкурсов по китайскому языку. Свой образ для праздника она выбирала вместе с семьей.

Взрослые постарались на славу. В концертном зале "Витебск" детей окружили заботой, играми, фотозонами и мастер-классами. Кульминацией стала встреча с Дедом Морозом, после которой юные зрители погрузились в зимнюю сказку от витебских артистов.

Разделы:

ОбществоСемья и дети

Теги:

детиВитебскНаши детиблаготворительная акция