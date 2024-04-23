3.66 BYN
Около 200 призывников из Гомельской области отправились на срочную службу
23 октября около 200 призывников Гомельской области отправились на срочную службу в воинские части Вооруженных Сил и Госпогранкомитета.
Церемония прошла в торжественной обстановке в военно-историческом комплексе "Партизанская криничка" в присутствии родных и близких.
Владимир Куксов, призывник (Жлобин):
"Я ожидаю, что в период прохождения воинской службы моя физподготовка подтянется, и я приобрету навыки владения оружием. Это жизненно необходимо для защиты нашей страны".
"Для наших ребят это честь - учиться защищать свою Родину настоящим образом, и сегодня мы чествуем их в торжественной обстановке, направляем на эту службу, - рассказал Андрей Кривоносов, начальник Гомельского гарнизона, военный комиссар Гомельской области. - Уверен, что они достойно научатся владеть военно-учетными специальностями, вернутся в строй и станут в военные комиссариаты на учет как уже подготовленные защитники нашей страны".
Всего около 2 тыс. ребят из Гомельской области отправятся в осенний призыв на срочную военную службу.