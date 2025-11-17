3.67 BYN
17 ноября в Лиде стартовали трехдневные учения территориалов
Автор:Редакция news.by
Учения территориалов стартовали в Лиде. Мероприятие предполагает трехдневный учебный сбор. Проводятся они в целях укрепления обороноспособности Беларуси и повышения готовности военно-оборонительного аппарата к действиям в любых ситуациях.
Офицерам теробороны предстоят теоретические и практические тренировки и семинары. Занятия охватывают широкий круг вопросов, включая организацию мобилизации, материально-техническое обеспечение и тактику действий в условиях современной гибридной войны.