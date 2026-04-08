Около 25 тыс. белорусов приняли участие в акции "Лес! Дабро! Парадак!"
Автор:Редакция news.by
Около 25 тысяч белорусов приняли участие в акции "Лес! Дабро! Парадак!" - восстановлено около 1,5 тысячи гектаров леса, убрано 4,5 тысячи кубометров мусора. Акция продлится до 18 апреля и совпадет с республиканским субботником.
В Старых Дорогах большое внимание - озеленению: в планах высадить 200 лип, а также туи и кусты. Продолжается уборка мусора вдоль дорог, а также ямочный ремонт. К весеннему марафону присоединяются и местные жители.
Всего в центральном регионе запланировано отремонтировать более 200 спортивных и детских площадок. Высадят 15 тысяч деревьев. Города и деревни украсят 1,5 млн цветов. Специалисты приведут в порядок более миллиона квадратных метров дорог.