Около 25 тыс. белорусов приняли участие в акции "Лес! Дабро! Парадак!"

Около 25 тысяч белорусов приняли участие в акции "Лес! Дабро! Парадак!" - восстановлено около 1,5 тысячи гектаров леса, убрано 4,5 тысячи кубометров мусора. Акция продлится до 18 апреля и совпадет с республиканским субботником.

В Старых Дорогах большое внимание - озеленению: в планах высадить 200 лип, а также туи и кусты. Продолжается уборка мусора вдоль дорог, а также ямочный ремонт. К весеннему марафону присоединяются и местные жители.