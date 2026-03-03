Около 400 исследователей из 6 стран обсуждают тенденции экономического развития в XXI веке

Около 400 исследователей из России, Беларуси, Казахстана, Армении, Туркменистана и Таджикистана обсуждают тенденции экономического развития в XXI веке. Международную научно-практическую конференцию организовал экономический факультет БГУ.

Международная конференция

В Раубичах в учебном центре Нацбанка участники форума - ученые, аспиранты и эксперты - говорят о цифровых трендах, экономической безопасности и интеграционных процессах. Отдельное внимание участников международной конференции - обсуждению генеративного искусственного интеллекта в бизнесе и образовании.

Встреча проходит в очно-дистанционном формате. А это значит, что присоединиться могут и те, кто по каким-то причинам не смог сюда приехать.