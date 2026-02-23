3.73 BYN
2.85 BYN
3.36 BYN
Олег Дьяченко: Наличие иностранных войск в Украине не обеспечит мир стране
Зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Дьяченко поделился мнением в "Актуальном интервью", кто должен быть гарантом безопасности и в Украине, и в регионе в целом.
Приглашенный гость всецело убежден, что в качестве гарантов должны выступать сами народы, потому что ни один иностранный военный контингент не обеспечит через оккупацию территорий мир и правопорядок на земле. Только сам народ через политические элиты, которые будут придерживаться интересов, которые разделяют простые люди (а это мир и безопасность, невступление в военно-политические блоки), могут это обеспечить.
"Та же Украина, точнее, ее элиты должны пересмотреть свой вектор внешнеполитического развития, и ни о каком присутствии военных структур НАТО там и речи быть не может. Это сложно, может, звучит пафосно, но наличие иностранных военных контингентов, пусть даже под миротворческими предлогами, не обеспечит мир", - обозначил зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси.
По его словам, люди в Украине, которые действительно ратуют за благополучие своего народа, должны понимать, что невозможно разорвать связи, которые устанавливались столетиями между народами. "Невозможно в националистическом угаре решать эти сложнейшие вопросы, и простые украинцы это понимают. Доказательством тому является их отношение к правящему киевскому режиму - они не хотят идти и умирать за киевскую верхушку, поэтому к власти должны прийти люди, которые будут национально ориентированные", - подметил он.
Олег Дьяченко, резюмируя вышесказанное, заявил, что только в таком случае Украина сможет договориться с Российской Федерацией, восстановить с ней добрососедские отношения, братские - с Беларусью, ведь Россия и Беларусь всегда были открыты к сотрудничеству.