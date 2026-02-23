Олег Дьяченко: Наличие иностранных войск в Украине не обеспечит мир стране

Зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Дьяченко поделился мнением в "Актуальном интервью", кто должен быть гарантом безопасности и в Украине, и в регионе в целом.

Приглашенный гость всецело убежден, что в качестве гарантов должны выступать сами народы, потому что ни один иностранный военный контингент не обеспечит через оккупацию территорий мир и правопорядок на земле. Только сам народ через политические элиты, которые будут придерживаться интересов, которые разделяют простые люди (а это мир и безопасность, невступление в военно-политические блоки), могут это обеспечить.

"Та же Украина, точнее, ее элиты должны пересмотреть свой вектор внешнеполитического развития, и ни о каком присутствии военных структур НАТО там и речи быть не может. Это сложно, может, звучит пафосно, но наличие иностранных военных контингентов, пусть даже под миротворческими предлогами, не обеспечит мир", - обозначил зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

Олег Дьяченко

По его словам, люди в Украине, которые действительно ратуют за благополучие своего народа, должны понимать, что невозможно разорвать связи, которые устанавливались столетиями между народами. "Невозможно в националистическом угаре решать эти сложнейшие вопросы, и простые украинцы это понимают. Доказательством тому является их отношение к правящему киевскому режиму - они не хотят идти и умирать за киевскую верхушку, поэтому к власти должны прийти люди, которые будут национально ориентированные", - подметил он.