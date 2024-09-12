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Олимпийская чемпионка Елена Белова поделилась своей системой воспитания детей
Олимпийская чемпионка по фехтованию Елена Белова воспитывала свою дочь по японской системе. Подойдет ли такая система для нынешнего поколения и что важно учитывать в воспитании ребенка, легендарная фехтовальщица рассказала в проекте "Актуальное интервью".
Елена Белова, четырехкратная олимпийская чемпионка по фехтованию:
"Я воспитывала дочь без запретов. Это система естественного и свободного воспитания. Например, взрослые могли сидеть допоздна, слушая музыку, читая стихи, а ребенок тоже находился с нами. Самая главная моя награда, медаль - это моя дочка. Она меня никогда не подводит".
Дочь спортсменки Ольга поделилась, что Елена Белова потрясающая мама: "Она, конечно, строгая, но справедливая и добрая, это такой творческий человек, нестандартно мыслящий".
Елена Белова отметила, что нынешнее поколение молодых людей очень отличается от предыдущих. И рассказала, что для воспитания современных детей можно рассмотреть итальянскую систему. "В этой системе нет запретов, хотя некоторые ограничения, конечно, нужны. Суть в том, что ребенок должен развиваться вместе с природой. Наряду с интеллектом необходимо физическое развитие. Если не будет нормального физического воспитания, то не будет и нравственного, эстетического", - подчеркнула олимпийская чемпионка.
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