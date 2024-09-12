Олимпийская чемпионка Елена Белова поделилась своей системой воспитания детей

Олимпийская чемпионка по фехтованию Елена Белова воспитывала свою дочь по японской системе. Подойдет ли такая система для нынешнего поколения и что важно учитывать в воспитании ребенка, легендарная фехтовальщица рассказала в проекте "Актуальное интервью".

Елена Белова, четырехкратная олимпийская чемпионка по фехтованию:

"Я воспитывала дочь без запретов. Это система естественного и свободного воспитания. Например, взрослые могли сидеть допоздна, слушая музыку, читая стихи, а ребенок тоже находился с нами. Самая главная моя награда, медаль - это моя дочка. Она меня никогда не подводит".

Дочь спортсменки Ольга поделилась, что Елена Белова потрясающая мама: "Она, конечно, строгая, но справедливая и добрая, это такой творческий человек, нестандартно мыслящий".