Омоложение наркозависимости: по статистике, в 80 % случаев первую дозу пробуют в 15-17 лет

"В 80 % случаев наркотики впервые пробуют в 15-17 лет" - страшная статистика сегодняшнего дня. В соцсетях особую популярность набирают так называемые наркотренды.

95 % сделок по продаже наркотиков происходят в интернете. Подростки ищут способы получать поддельные рецепты, находить так называемые закладки с помощью переписок в даркнете - теневом сегменте и самом закрытом отделе мировой паутины.

Проблема наркозависимости у подростков давно вышла за рамки. Сегодня фармотрасль всего мира бьет рекорды, при этом спектр препаратов, содержащих наркотические средства, также становится больше. Тому подтверждение - появление "биологически активной добавки", так заявляют производители.

Такое "быстрое" решение проблемы в потере веса уже обернулось реальными трагедиями в разных уголках планеты: в Чите школьница госпитализирована после передозировки БАДом. В Питере подросток попал в реанимацию с галлюцинациями и паническими атаками после приема этого препарата. В Москве 15-летняя девочка оказалась в реанимации после приема распиаренных таблеток.

"Я стала замечать, что он подходит, разговаривает со мной, и от него исходит странный запах ацетона. Я, естественно, стала смотреть в интернете, что это может означать. Была информация, что это могут быть проблемы с печенью. А когда стала заходить на молодежные форумы, группы стала видеть, что это не печень, а, скорее всего, сын вдыхает", - рассказала мама подростка-наркомана Светлана.

Уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ с целью сбыта наступает с 14 лет. А если сбыт наркотиков повлек за собой по неосторожности смерть человека в результате употребления запрещенных веществ, то срок лишения свободы составляет до 25 лет.

Михаил Андрющенко, главный эксперт отдела Центрального аппарата Госкомитета судебных экспертиз Беларуси:

"Это не те наркотики, которые получают на кухне, они все-таки приобретаются. Есть люди, которые занимаются их изготовлением, распространением, а уже потребители их просто покупают и употребляют. Основная задача нашего дела сводится к тому, чтобы обеспечить отсутствие на территории Беларуси так называемых легальных наркотиков".

Ребенок больше всего подвержен всевозможным опасностям, в том числе экспериментам с запрещенными веществами. Существует миф о легких, малодействующих или более тяжелых наркотиках, но ключевое слово здесь - "миф". Наркологи подчеркивают: все психоактивные вещества опасны.

"Человек часто уходит необоснованно из дома, пропадают вещи. Часто человек одалживает деньги на какие-то нужды - на проезд, ремонт или учебу. Начинаются проблемы с учебой, работой", - отметила психиатр-нарколог Мария Ле.

К сожалению, самыми уязвимыми в этой борьбе добра и зла остаются дети и подростки: отмечается омоложение наркозависимости. Часто бывает так, что первую дозу может предложить знакомый, приятель, друг именно в школьном возрасте.