"Он мне часто снится в форме" - мать Никиты Куконенко поделилась воспоминаниями о сыне
Белорусские военные летчики, гвардии лейтенант Никита Куконенко и гвардии майор Андрей Ничипорчик были посмертно удостоены звания Героя Беларуси за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.
Спустя почти 5 лет с даты трагических событий Наталья Сивухина в "Актуальном интервью" поделилась воспоминаниями о сыне.
"На пятом курсе его чуть не отчислили, но из-за отличной учебы и хороших выполненных полетов его оставили", - отметила гостья интервью.
Как вспомнила мать Никиты, 18 мая 2021 года она разговаривала с сыном по телефону, который рассказал о предстоящих серьезных вылетах и подготовке ко Дню города Барановичей. Молодой человек пообещал созвониться с матерью после вылетов, но больше он с родным человеком не связался… 19 мая (день трагедии) был самым обычным днем, но вечером женщине позвонил отец военного летчика и сообщил о смерти их сына. "Сейчас уже не хочется верить в это. Он мне часто снится в форме. Чувствую, что он мне помогает идти, направляет на правильный путь", - сказала Наталья Сивухина.
Сегодня в родном городе Героя Беларуси Полоцке установлен барельеф в его честь, а в 2025 году сделали тематическую остановку, посвященную подвигу Никиты Куконенко и Андрея Ничипорчика, уголки в школах и детсадах города.