"Он мне часто снится в форме" - мать Никиты Куконенко поделилась воспоминаниями о сыне

Как вспомнила мать Никиты, 18 мая 2021 года она разговаривала с сыном по телефону, который рассказал о предстоящих серьезных вылетах и подготовке ко Дню города Барановичей. Молодой человек пообещал созвониться с матерью после вылетов, но больше он с родным человеком не связался… 19 мая (день трагедии) был самым обычным днем, но вечером женщине позвонил отец военного летчика и сообщил о смерти их сына. "Сейчас уже не хочется верить в это. Он мне часто снится в форме. Чувствую, что он мне помогает идти, направляет на правильный путь", - сказала Наталья Сивухина.