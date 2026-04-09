"Она не просто востребована, она необходима" - Бадалов о белорусской технике в Азербайджане

Минск и Баку укрепляют взаимодействие. Белорусских тракторов в Азербайджане станет больше, а еще грузовой и коммунальной техники.

7 апреля в Минске партнеры подписали контракт на поставку 100 машинокомплектов МАЗ.

Олег Бадалов, зампредседателя международного общественного объединения "Конгресс азербайджанских общин" в студии "Первого информационного" рассказал, насколько востребована белорусская техника в Азербайджане.

"Она не просто востребована, она необходима. И не только сейчас, но и при Советском Союзе очень славились трактора белорусские. Парк азербайджанских тракторов - это 80 % тракторов из Беларуси. А Гянджинский автозавод уже почти 20 лет с Беларусью сотрудничает. Более того, в этом году собираются собрать 700 тракторов, а уже на следующий хотят взять планку в тысячу, - отметил он. - Я думаю, это реальная задача, потому что это очень необходимо и государству, и народу Азербайджана".

Минский тракторный завод и Гянджинский автомобильный завод планируют развивать поставки совместной продукции на третьи рынки. Продавать планируют в Грузию, Среднюю Азию и Турцию. "Это будет очень хороший толчок для развития тракторного хозяйства не только у нас, но и в ближайших странах", - уверен Бадалов.

Кроме того, белорусские строители возведут в Азербайджане современный агрогородок почти на 450 домов.

"Я надеюсь, что это будет бренд и Азербайджана. Потому что это не просто необходимо, это жизненно необходимо. Сейчас освободили земли, нужно, чтобы люди пошли туда. А как без жилья люди пойдут? А когда будут строиться агрогородки, то молодежь пойдет, будут заводиться семьи. Ведь людям нужно жить, работать, а агрогородок дает импульс для того, чтобы создать новую семью, чтобы дальше продолжать жить, развиваться и трудиться на благо нашей Родины", - подытожил Бадалов.